水瀬いのり、最新ライブ映像作品より「燈籠光柱」映像公開
水瀬いのりが、3月12日に発売するLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』より、「燈籠光柱」の映像を公開した。
◆「燈籠光柱」ライブ映像
＜Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark＞は、2024年9月から11月にかけて兵庫・広島・愛知・福岡・北海道・千葉2DAYSの全6都市7公演で開催された水瀬自身最大規模のライブツアー。水瀬本人が命名したタイトル「heart bookmark（＝心のしおり）」に紐づくコンセプトのもと、その日の思い出を「お気に入り」として心の中にずっと留めておきたくなるような、ハートウォーミングなツアーとなった。
なお、水瀬いのりはアーティスト活動10周年に向けた記念企画として、過去ライブ音源を毎月デジタルリリースしている。
LIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』
予約：https://inoriminase.lnk.to/heart-bookmark_Blu-ray_shop
【価格】 \8,800 (税抜価格\8,000)
【品番】 KIXM-618〜9
【形態】Blu-ray（2枚組）
【初回特典】別冊40Pフォトブック / 特製BOX / 特製トレカ / いのりブックマーク
【収録曲目】
Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark
2024.11.3 La La arena TOKYO-BAY
01. OPENING
02. We Are The Music
03. Sweet Melody
04. MC
05. Ring of Smile
06. ほしとね、
07. ソライロ
08. バンドメンバー紹介
09. フラーグム
10. Kitty Cat Adventure
11. MC
12. グラデーション
13. 夏夢
14. Short Movie
15. スクラップアート
16. アイオライト
17. MC
18. 八月のスーベニア
19. 三月と群青
20. Starry Wish
21. Interlude
22. 燈籠光柱
23. My Graﬃti
24. glow
25. MC
26. heart bookmark
〈ENCORE〉
27. Step Up！
28. 笑顔が似合う日
29. MC
30. MELODY FLAG
〈DOUBLE ENCORE〉
31. MC
32. Ready Steady Go！
33. Line Up
34. Endroll
【映像特典】
・Making of heart bookmark
・幕間Short Movie（全会場分）
法人別オリジナル特典
過去ライブ音源配信情報
▶各音楽サイトにて配信中：http://inoriminase.lnk.to/readysteadygo-digital
Inori Minase LIVE TOUR 2018 BLUE COMPASS
▶各音楽サイトにて配信中：http://inoriminase.lnk.to/bluecompass-digital
・今後の配信スケジュール
2025年3月21日(金)配信予定
Inori Minase LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow！
2025年4月配信
Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes
2025年5月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2021 HELLO HORIZON
2025年6月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow
2025年7月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2023 SCRAP ART
2025年8月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark
＜いのりまち町民集会2025 -ACOUSTIC LIVE シネマチックダイアリー-＞
【チケット代金】
￥8,800(税込)
【会場】埼玉・ソニックシティ大ホール
【日程】2025年7月6日(日)
【時間】昼公演：13:00開場／14:00開演
夜公演：16:30開場／17:30開演
※埼玉公演のみ昼・夜2回公演を予定しております
【会場】大阪・箕面市立文化芸能劇場
【日程】2025年7月12日(土)
【時間】16:30開場／17:30開演
【会場】宮城・仙台サンプラザホール
【日程】2025年7月20日(日)
【時間】16:30開場／17:30開演
【チケット情報】
チケットの申込受付期間終了までに、ファンクラブページよりクレジットカード決済・コンビニ／ペイジー支払にて入会(入金完了まですると申込可能
入会はこちらから→https://www.inorimachi.com/entry/entry_top.php
《申込受付期間》
3月10日(月)15:00〜3月24日(月)17:00
《当落発表》
4月10日(木)15:00予定
《入金期間》
4月10日(木)15:00〜4月14日(月)23:59
《申込制限枚数》
1公演につき1枚
関連リンク◆水瀬いのり オフィシャルサイト