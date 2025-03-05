星野源、最新曲「Eureka」MVのメイキング映像を公開
星野源が、6年半ぶりのニューアルバム『Gen』を5月14日にリリース。最新曲「Eureka」のミュージックビデオのメイキング映像が公開された。
映像には、写真家でありミュージックビデオの監督を務めた川島小鳥と、リラックスした様子で撮影に臨む星野の姿、さらに10年来の付き合いがある俳優・仲野太賀と和やかに談笑する様子などが収められている。星野自身が「“自分の歌”としてつくった」と語る「Eureka」のミュージックビデオが描き出すように、このメイキング映像にも“今”の星野の姿が鮮やかに記録されている。なお、本BTS動画の監督・撮影は山口洋介（koe Inc.）が務めた。
リリース情報
（TBS系火曜ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』主題歌）
2025年1月28日配信スタート
配信
https://GenHoshino.lnk.to/Eureka
「Eureka | 808 Sessions |」
https://youtube.com/shorts/507BGmam4EQ
https://www.tiktok.com/@genhoshino_official
リリース情報
2025年5月14日(水)発売
Gen Box Set “Poetry” (BOX+CD+BOOK・初回限定盤) VIZL-2438／7,480円(税込)
Gen Box Set “Visual” (BOX+CD+2Blu-ray・初回限定盤) VIZL-2436／8,910円(税込)
Gen Box Set “Visual” (BOX+CD+3DVD・初回限定盤) VIZL-2437／8,910円(税込)
Gen (CD・通常盤) VICL-66033／3,410円(税込)
予約・購入
https://genhoshino.lnk.to/Gen
ライブ・イベント情報
●6th Album『Gen』早期予約購入者限定チケット先行受付(抽選) 5月14日発売の星野源6th Album『Gen』を対象のオンラインストアまたは店頭にて、期間内に予約購入された方を、アルバム『Gen』を早期予約購入された方を対象に、全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』の追加公演のチケットの先行抽選シリアルナンバーを配布いたします。
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Gen Hoshino presents MAD HOPE』追加公演
＜受付対象公演＞
・9月21日(日) 大阪・京セラドーム大阪
・10月18日(土) 神奈川・Ｋアリーナ横浜
・10月19日(日) 神奈川・Ｋアリーナ横浜
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▼詳細はこちら
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/340.html
【追加公演情報】
9月21日（日） 開場／開演 15:00／17:00
会場：大阪・京セラドーム
問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業）
10月18日（土） 開場／開演 15:30／17:00
10月19日（日） 開場／開演 14:30／16:00
会場：神奈川・Kアリーナ横浜
問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金11:00-15:00）
「YELLOW MAGAZINE＋」チケット最速先行受付
●エントリー期間
2月26日（金）13:00 〜 3月12日（水）23:59
https://www.hoshinogen.com/ticket/detail/?id=62
5月15日（木）,16日（金） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
5月24日（土）,25日（日） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
5月31日（土）,6月1日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月11日（水）,12日（木） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
6月18日（水）,19日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
6月24日（火）,25日（水） 大阪・大阪城ホール
7月12日（土）,13日（日） 沖縄・沖縄アリーナ
チケット一般発売：2月22日10:00〜（先着）
https://l-tike.com/hoshinogen
チケット金額：指定席 ￥11,000（税込）
※全席指定
※4歳以上チケット必要／入場に関する年齢制限無し。3歳以下のお子様は保護者の膝上鑑賞に限りチケット不要です。お座席を必要とする場合は、チケットが必要となります。
※チケット代金とは別途、プレイガイド規定の手数料がかかります。
※チケットはすべて電子チケットでの販売となります。
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