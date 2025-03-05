ゆいにしおが、3月26日(水)に弾き語りシングル『routine life/morning walk/セルフハグ・ビッグラヴ(Acoustic Guitar Ver.)』をリリースする。

本作品は、ゆいにしおが定期的にリリースしている弾き語りシングルの第5弾。音楽活動を開始してから永らく弾き語りライブを中心に活動してきているゆいにしおのライブ盤とも言える本作品は、ゆいにしお一番の魅力とも言える「歌声」を存分に楽しむことができる。

さらに、TVアニメ『真の仲間2nd』のOP曲「routine life」と、TVアニメ『英雄王』のED曲「セルフハグ・ビッグラヴ」のAcoustic Guitar Ver.も収録されており、アニメファンも存分に楽しむことができる作品となっている。

リリース情報

『routine life/morning walk/セルフハグ・ビッグラヴ(Acoustic Guitar Ver.)』

配信日：2025/3/26(水)
品番価格：COKM-45656｜\786 (tax in)
1. routine life (Acoustic Guitar Ver.)
2. morning walk (Acoustic Guitar Ver.)
3. セルフハグ・ビッグラヴ (Acoustic Guitar Ver.)

ライブ・イベント情報

・3月29日はじかみ音楽祭
https://www.drinkkohodo.com/pages/hajikamifes?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5pq-BhBuEiwAvkzVZWJWgpBjrVXeA6wGkWuuoADQn9m_yXLHO5ub2gvTKKzORYxpNPA84RoCF7kQAvD_BwE