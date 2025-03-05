ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¹ëÂ®µå¤òVR¤ÇÂÎ¸³¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½é¤Î¡ÈÅ¸Í÷²ñ¡É³«ºÅ¡¢ËÜÊª¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â
¤â¤¦¤¹¤°»Ï¤Þ¤ëMLB¤Î³«ËëÀï¡¢Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢5Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡£ËÜÊª¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡ª
ÂçÃ«æÆÊ¿ Áª¼ê
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤¦¤³¤½¡£ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤¤ç¤¦¤«¤éÅìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹Å¸¡×¡£½éÆü¤«¤éÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
20Ç¯°Ê¾å¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò±þ±ç
¡ÖºÇ½é¤ÎÉô²°¤Ç¤¤¤¤Ê¤êµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡×
½÷À¤¬´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à·¿¤Î¶õ´Ö¤ÇÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤Ê¤É¤¬360¡ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡Ä
Êó¹ð
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¡¢¤µ¤é¤ËËÜÊª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤â¼ÂºÝ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤«¤é
¡Ö¡Ê¥ê¥ó¥°¤Ï¡ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤òÃå¤±¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬59ÅðÎÝÌÜ¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡Ä
Êó¹ð
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Î¹ëÂ®µå¤òVR¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆóÅáÎ®Éü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤È¡¢³«ËëÁ°¤Ëµ¿»÷ÂÐÀï¤Ç¤¤ë¡ÖVRÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¡£N¥¹¥¿¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Êó¹ð
¡ÖÁ´Á³Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ïº£·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£