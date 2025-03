任天堂が2001年に発売した「ニンテンドー ゲームキューブ」でPowerPC版Windows NTを動作させ、さらにDOOMをプレイする動画が公開されました。Nintendo GameCube modified to run PowerPC Windows NT and Doom | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/nintendo/nintendo-gamecube-modified-to-run-powerpc-windows-nt-and-doom

2025年3月初頭、長らく非推奨となっていたPowerPC版Windows NTの最新ビルド「entii-for-workcubes」が登場しました。これはオリジナルのPowerPC版Windows NTでサポートされていたPowerPCアーキテクチャに依存しているため、ニンテンドー ゲームキューブやWiiといったPowerPCを搭載している任天堂のゲーム機向けに最適化されています。YouTuberのemu_kidid氏がentii-for-workcubesを使ってニンテンドー ゲームキューブ上でWindows NTを実行し、さらにThe Ultimate Doomをプレイする動画を公開しています。なお、The Ultimate DOOMはオリジナルのDOOMと追加シナリオのThy Flesh Consumedを収録したものです。Doom on Windows NT 4.0 running on a GameCube - YouTubeテクノロジーメディアのTom's Hardwareは、「音声が欠けていることを除けばWindows NTは期待通りに動作しているようです。3D Mazeのような古典的な3D壁紙、メモ帳、インターネットエクスプローラーといったWindows NTの基本機能が使えるというだけでなく、任天堂ゲーム機向けの周辺機器サポートにも対応しているため、ニンテンドー ゲームキューブにつなげる入力オプションを利用できるという点もポイントです。WiiおよびWii Uで利用できる通常の古いUSBポートも、USB周辺機器の互換性を拡張するのに役立ちます」と記しています。WiiのCPUは「ニンテンドーゲームキューブのCPUをオーバークロックしたもの」を使用していますが、Tom's Hardwareはニンテンドー ゲームキューブでDOOMをプレイできることについて「非常に印象的」と評しています。なお、Wii Uは1GBのDDR3 RAMと3つのPowerPC CPUコアを搭載していますが、ニンテンドー ゲームキューブはわずか24MBのメモリ(RAM)しか搭載していません。「entii-for-workcubes」はオープンソースで、GitHub上で公開されています。GitHub - Wack0/entii-for-workcubes: PowerPC Windows NT ported to Nintendo GameCube/Wii/Wii Uhttps://github.com/Wack0/entii-for-workcubesentii-for-workcubesをニンテンドー ゲームキューブで実行する方法は、emu_kidid氏が以下の動画で解説しています。entii-for-workcubesのインストールプロセスや基本操作方法などが解説されているので、ニンテンドー ゲームキューブでWindows NTを実行したい人はチェックしてみてください。entii for Work Cubes: Windows NT Workstation 4.0 on the GameCube - YouTube