SCANDAL、原点回帰とアップデートがテーマのEP『LOVE, SPARK, JOY!』をリリース
SCANDALが、EP『LOVE, SPARK, JOY!』をリリース。新曲「Soundly」のミュージックビデオを公開した。
本作はデビュー当初にタッグを組んでいた作家陣とともに作り上げ、3ヶ月連続配信リリースを行なった新曲3曲に、結成当初コピーをしていた『Oh, Pretty Woman』を加えた4曲を収録。EPのタイトル通り、音楽を心から楽しむことへの原点回帰とアップデートがテーマとなった待望の作品だ。各配信サイトでも配信されているので、各種キャンペーンと併せてチェックしていただきたい。
【夜スキャ ~『LOVE, SPARK, JOY!』リリース記念生配信】
https://youtube.com/live/TU18efhs5_w
リリース情報
発売日：2025年3月5日（水）
【EP「LOVE, SPARK, JOY!」 予約特設サイト】
https://www.her-label.com/LOVE_SPARK_JOY/
・初回限定盤：CD+Blu-ray 税込￥6,600（税抜￥6,000）
〈CD〉全形態共通
1. Terra Boy
2. どうかしてるって
3. Soundly
4. Oh, Pretty Woman
〈Blu-ray〉
SCANDAL TOUR 2024 ”LUMINOUS” ＠Zepp Haneda
1. 群青pleats
2. 恋するユニバース
3. LOVE ME DO
4. 私たち
5. 1:47
6. 愛の正体
7. Plum
8. LOOP
9. 最終兵器、君
10. テイクミーアウト
11. Fuzzy
12. あなたへ
13. ファンファーレ
14. Line of sight
15. 瞬間センチメンタル
16. LOVE SURVIVE
17. ハイライトの中で僕らずっと
18. STANDARD
19. 会わないつもりの、元気でね
20. Sisters
・通常盤：CD 税込 ￥1,980（税抜￥1,800）
〈CD〉全形態共通
1. Terra Boy
2. どうかしてるって
3. Soundly
4. Oh, Pretty Woman
ライブ・イベント情報
【チケット一般発売】
https://eplus.jp/sf/word/0000031582
3月7日（金）愛知県 Zepp Nagoya 18:00 OPEN / 19:00 START
3月8日（土）静岡県 SOUND SHOWER ark 17:30 OPEN / 18:00 START
3月11日（火）兵庫県 神戸 CHICKEN GEORGE 18:30 OPEN / 19:00 START
3月12日（水）広島県 HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:30 OPEN / 19:00 START
3月14日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside 18:00 OPEN / 19:00 START
3月15日（土）福岡県 Zepp Fukuoka 17:00 OPEN / 18:00 START
3月21日（金）北海道 Zepp Sapporo 18:00 OPEN / 19:00 START
3月23日（日）宮城県 仙台 電力ホール 17:00 OPEN / 18:00 START
3月26日（水）栃木県 宇都宮HEAVEN'S ROCK 18:30 OPEN / 19:00 START
3月28日（金）愛知県 Home & nicoホール 江南市民文化会館 大ホール 18:00 OPEN / 19:00 START
3月30日（日）長野県 松本キッセイ文化ホール 中ホール 16:30 OPEN / 17:00 START
4月2日（水）山梨県 甲府 CONVICTION 18:30 OPEN / 19:00 START
4月4日（金）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）18:00 OPEN / 19:00 START
4月5日（土）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）17:00 OPEN / 18:00 START
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