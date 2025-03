MUCCが4月2日、通算17枚目のアルバム『1997』をリリースする。本日3月5日より先行配信がスタートした同アルバム収録リード曲「Daydream Believer」のミュージックビデオが公開となった。「Daydream Believer」ミュージックビデオは、アルバムのヴィジュアルと連動したコンセプトで制作されたもの。撮影は厳寒の夜間に行われ、演奏シーンの合間には、夜の街角でのメンバーのイメージショットも挿入された。アーティスト写真からミュージックビデオに至るまで、一貫した世界観に基づくバンドのこだわりが感じられる仕上がりだ。

■17thオリジナルフルアルバム『1997』





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2025年4月2日(水)発売【初回限定盤(CD+Blu-ray)】TKCA-75270 ¥6,900(税込)※スリーブケース仕様※40P特別ブックレット付【通常盤(CD)】TKCA-75271 ¥3,400(税込)▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通01. Daydream02. 桜03. 蜻蛉と時計04. invader (2025 Remaster)05. Boys be an Vicious06. Guilty Man07. B&W08. October (2025 Remaster)09. LIP STICK10. Round & Round11. △ (トライアングル)12. 不死鳥13. 空っぽの未来14. 蒼15. 愛の唄 (2025 Remaster)16. Daydream Believer▼Blu-ray収録内容<LuV Together 2024>2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI01. 睡蓮02. 娼婦03. サイレン04. 愛の唄05. 197906. Violet07. G.G.08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)09. ニルヴァーナ10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ