米津玄師 × 羽生結弦、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌MVで共演
TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌にして、米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。同ミュージックビデオでは羽生結弦によるスケートと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現した。
◆米津玄師 動画 / 画像
「BOW AND ARROW」ミュージックビデオは、広大な空をバックに凛とした佇まいで歌う米津玄師と、氷上で美しく力強いスケーティングを行う羽生結弦という、二人の願いがスパークするような疾走感溢れる映像となった。スケートの振り付けは羽生自身が行い、ミュージックビデオの監督は林響太朗が務めた。
米津玄師は、ライブツアー＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞の国内公演ファイナルを2月27日に東京ドームにて迎え、3月よりワールドツアーとして、アジア、ヨーロッパ、アメリカ公演を開催する。
■「BOW AND ARROW」
配信リンク：https://smej.lnk.to/BOWANDARROW
Illustration by 米津玄師
■TVアニメ『メダリスト』
放送日時：2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分〜
放送局：テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠
※CSテレ朝チャンネル1 毎週日曜夜9時00分〜
※BS朝日 毎週月曜夜11時24分〜
▶STREAMING
ディズニープラス「スター」にて単独最速配信中
ディズニープラス「スター」 毎週土曜深夜2時00分〜
その他サイトも毎週木曜深夜2時00分〜以降、順次配信中
▶原作：つるまいかだ(講談社「アフタヌーン」連載)
▶オープニング主題歌：米津玄師「 BOW AND ARROW 」
・公式サイト https://medalist-pr.com/
・公式X ＠medalist_PR
・公式YouTube https://www.youtube.com/@medalist_PR
■＜KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK＞
3月09日(日) 上海 MERCEDES-BENZ ARENA
3月15日(土) 台北 TAIPEI ARENA
3月16日(日) 台北 TAIPEI ARENA
3月22日(土) ソウル INSPIRE ARENA
3月23日(日) ソウル INSPIRE ARENA
3月30日(日) ロンドン EVENTIM APOLLO
4月01日(火) パリ ZENITH PARIS
4月04日(金) ニューヨーク RADIO CITY MUSIC HALL
4月06日(日) ロサンゼルス YOUTUBE THEATER
関連リンク
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
◆米津玄師 オフィシャルInstagram
◆米津玄師 オフィシャルTikTok
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル