TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌にして、米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。同ミュージックビデオでは羽生結弦によるスケートと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現した。

◆米津玄師 動画 / 画像

「BOW AND ARROW」ミュージックビデオは、広大な空をバックに凛とした佇まいで歌う米津玄師と、氷上で美しく力強いスケーティングを行う羽生結弦という、二人の願いがスパークするような疾走感溢れる映像となった。スケートの振り付けは羽生自身が行い、ミュージックビデオの監督は林響太朗が務めた。

『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司の二人がタッグを組んで栄光の“メダリスト”を目指す物語。つるまいかだによる原作が『次にくるマンガ大賞 2022』コミックス部門1位を受賞、『第48回講談社漫画賞』総合部門を受賞し、TVアニメがテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて放送中だ。そのオープニング主題歌「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲を手掛け、ジャケットは『メダリスト』の登場人物・結束いのりを米津自身が描き下ろした。

米津玄師は、ライブツアー＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞の国内公演ファイナルを2月27日に東京ドームにて迎え、3月よりワールドツアーとして、アジア、ヨーロッパ、アメリカ公演を開催する。




■「BOW AND ARROW」

2025年1月27日配信開始
配信リンク：https://smej.lnk.to/BOWANDARROW


Illustration by 米津玄師



■TVアニメ『メダリスト』
放送日時：2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分〜
放送局：テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠
※CSテレ朝チャンネル1　毎週日曜夜9時00分〜
※BS朝日　毎週月曜夜11時24分〜
▶STREAMING
ディズニープラス「スター」にて単独最速配信中
ディズニープラス「スター」　毎週土曜深夜2時00分〜
その他サイトも毎週木曜深夜2時00分〜以降、順次配信中
▶原作：つるまいかだ(講談社「アフタヌーン」連載)
▶オープニング主題歌：米津玄師「 BOW AND ARROW 」
・公式サイト　https://medalist-pr.com/
・公式X　＠medalist_PR
・公式YouTube　https://www.youtube.com/@medalist_PR

■＜KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK＞

3月08日(土)　上海 MERCEDES-BENZ ARENA
3月09日(日)　上海 MERCEDES-BENZ ARENA
3月15日(土)　台北 TAIPEI ARENA
3月16日(日)　台北 TAIPEI ARENA
3月22日(土)　ソウル INSPIRE ARENA
3月23日(日)　ソウル INSPIRE ARENA
3月30日(日)　ロンドン EVENTIM APOLLO
4月01日(火)　パリ ZENITH PARIS
4月04日(金)　ニューヨーク RADIO CITY MUSIC HALL
4月06日(日)　ロサンゼルス YOUTUBE THEATER

関連リンク

◆「BOW AND ARROW」特設サイト
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
◆米津玄師 オフィシャルInstagram
◆米津玄師 オフィシャルTikTok
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル