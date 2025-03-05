¡ÚA¤§¡ªgroup¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡Û¡¡¡ÈÀ¼Í¥¡É¤Ë½éÄ©Àï¤â¡¡¡Ö¼Â¼Ì¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤À¼¤ò2¡Á3Ê¬¡×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Ãç¤âÌÀ¤«¤¹
A¤§¡ªgroup¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÁýÅÄ½Ó¼ù¤µ¤ó¡¢TikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î²Æ³¨¥³¥³¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥è¥¦¥¼¥ó¡ÙÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚA¤§¡ªgroup¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡Û¡¡¡ÈÀ¼Í¥¡É¤Ë½éÄ©Àï¤â¡¡¡Ö¼Â¼Ì¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤À¼¤ò2¡Á3Ê¬¡×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Ãç¤âÌÀ¤«¤¹
ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ÅÅµ¾®Àâ¡ÖÉõ¿À±éµÁ¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¿·²ò¼á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥¦¥¼¥ó¤òº´Ìî¤µ¤ó¡¢¥è¥¦¥¼¥ó¤Î±ù¡¦¥¸¥ó¥³¥¦¤òÁýÅÄ¤µ¤ó¡¢¥è¥¦¥¼¥ó¤ÎÁêËÀ¡¦¥³¥¦¥Æ¥ó¥±¥ó¤ò²Æ³¨¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Èº£¡¢A¤§¡ªgroup¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö20Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡¢¥è¥¦¥¼¥ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÍ½¹ð¤òÁ´Éô¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤¤¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¼çÂê²Î¤ÎROCK'NPOP¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£A¤§¡ªgroup¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤º´Ìî¤µ¤ó¡Ê3/13À¸¡Ë¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¡Ê3/8À¸¡Ë¤Ø¡¢¥è¥¦¥¼¥ó¤È¥¸¥ó¥³¥¦¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤ï¤¡¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«Çº¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥è¥¦¥¼¥ó¤ÎÆ¬¤ò°ì¸ý¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡È¤¦¤Þ¡¼¡ª23ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤Ê¤¯°ì¸ý¥Ñ¥¯¥ê¡£¡È¤â¤¦¤Í¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ35²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Í¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡É¤ÈÃ²¤¯¤È¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡È35ºÐ¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡É¤È¶Ã¤¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡¢¥è¥¦¥¼¥óÎ¨¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»Õ¾¢¤äÊì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¤òËÍ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û