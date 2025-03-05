»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¾·½¸¤Îà¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤á¶ÃØ³¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤ÇÂç¤¤ÊÄÞº¯¡Ö¿®¤¸¤é¤ó¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÆüËÜ¡½¥ª¥é¥ó¥À¡Ê5Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿åÃ«½Ö¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²óÌµ»à¡£2µåÌÜ¤Î148¥¥íÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÊý¸þ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÀèÀ©¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òPrime Video Sport JP¡Ê¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤ÎX¤¬Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¿åÃ«½ÖÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡£ºÇ½é¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡×¡Ö5Ç¯¤âÆó·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¿®¤¸¤é¤ó¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï°ìºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤ÇÎòÂåºÇ¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£