二宮和也、自身初となるファンクラブイベントを全国5都市で開催決定

■ファンクラブイベント慣れしていない二宮和也がトーク&ミニライブを実施!

二宮和也が、9月~10月に自身初となるファンクラブイベント『二宮和也 FC ライブショーケース(仮)』を全国5都市で開催することが決定した。

今回は“ショーケース”と題し、ファンクラブ・イベント慣れしていない二宮和也のフレッシュなトークとミニライブを行い、日本全国のファンに会いに行く。

本公演チケットの受付・抽選・発売は7月初旬予定。申込方法等詳細は決まり次第順次、「オフィスにのホールディングス」にて発表される。

(C) office nino Co., Ltd.

イベント情報

『二宮和也 FC ライブショーケース(仮)』

09/02(火) 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂大ホール(名古屋市公会堂)

09/03(水) 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂大ホール(名古屋市公会堂)

09/09(火) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

09/10(水) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

09/16(火) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

09/17(水) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

09/25(木) 大阪・グランキューブ大阪メインホール(大阪府立国際会議場)

09/26(金) 大阪・グランキューブ大阪メインホール(大阪府立国際会議場)

10/01(水) 東京・東京ガーデンシアター

10/02(木) 東京・東京ガーデンシアター

オフィシャルファンクラブ「オフィスにのホールディングス」OFFICIAL SITE

https://office-nino.co.jp/holdings/

株式会社オフィスにの OFFICIAL SITE

https://office-nino.co.jp/