リヴァプールは今夏新たなDFを獲得するようだ。



『CaughtOffside』によると、リヴァプールは今夏の移市場でヴォルフスブルクに所属する21歳のギリシャ代表DFコンスタンティノス・コウリエラキスの獲得を検討しているという。



昨夏にPAOKサロニキからヴォルフスブルクに完全移籍を果たしたコウリエラキス。すでに今季はブンデスリーガ初挑戦ながらもレギュラーの座を確保しており、同リーグではここまで22試合に出場。21歳ながらもギリシャ代表では通算11試合に出場するなど将来有望な選手として注目されている。





Konstantinos Koulierakis does it all @PAOK_FC || #UECL pic.twitter.com/d75FDWj9q2