「More holes than Swiss cheese」の意味は？「スイスチーズよりもたくさん穴がある」ってどういうこと！

正解は「欠陥だらけ、問題だらけ」でした!

日本語でも、いい加減だったり問題が多かったりする場合に、「穴だらけ」と表現することがありますよね。

英語ではそのような欠陥=穴をチーズの穴と表現しています。

A:「The new proposal has more holes than Swiss cheese.」

(新しい提案は問題だらけだ)

B:「It needs to be revised.」

(修正しないといけないね)