＜個人投資家の予想＞ 03月05日 19時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3753) フライト 東証スタンダード
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(3681) ブイキューブ 東証プライム
(4071) ＰＡコンサル 東証プライム
(6890) フェローテク 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3753) フライト 東証スタンダード
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(3681) ブイキューブ 東証プライム
(4071) ＰＡコンサル 東証プライム
(6890) フェローテク 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS