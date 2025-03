Vo.のヨウと、ビートメイカーのNanaeによるガールズユニット・Natsudaidaiが、食べ物の甘い誘惑に釣られる模様を楽曲にしたシングル「Tasting!」を配信開始した。「Tasting!」は、Nanaeのプロデュースにより確固たる演奏・歌唱技術を持つ同世代のミュージシャンらを集め、変幻自在のグルーヴをRECしたアッパーなジャズファンクナンバー。ヨウを中心としたヴォーカルたちが織りなすコーラス「フッハーア」も魅力のEAT SONGとなっている。この楽曲は、J-WAVE 3月度 SONAR TRAXにも抜擢されるなど、既に注目を集めており、ジャケットは、エザキタクヤが肉まんを食べる力士を描いた。「Tasting!」「Tasting!」4月2日(土)には、この「Tasting!」や、冨田ラボがプロデュースした「スイマー」などを収録した2nd EP『CHEW』がリリースされ、4月19日(土)にリリースパーティーも下北沢ADRIFTで開催される。ライブは、フルバンドセットとなり、Natsudaidaiの至極のサウンドを体感できる。また、ゲストライブにはスーパー登山部も決定している。

ライブ・イベント情報







<Natsudaidai release party“CHEW”>date: 2025.4/19(sat)venue: 東京・下北沢ADRIFTopen_17:30 start_18:00[Guest artist]スーパー登山部[tickets] adv: \3,500(+1d)一般発売:2/5(水)10:00〜https://l-tike.com/natsudaidai/【イベント情報】ZIP-FM FIND OUT『 Natsudaidai SPECIAL SALON LIVE 』 名古屋【日程】3月20日(木・祝) 時間:17:30開場/18:00開演(19:00頃終了予定)【会場】ZIP-FM 18階サロン (名古屋)<応募詳細> 30名限定ご招待。応募締切:3月16日(日) 23:59 ご応募はZIP-FM WEBサイトよりエントリーください。 https://zip-fm.co.jp/entries/3df1819f-9c8c-4ab5-b82c-af36e0f73a282025/03/22(土) 名古屋 IMAIKE GO NOW 2025【会場】 BOTTOM LINE / TOKUZO / CLUB UPSET / HUCK FINN / 3STAR IMAIKE 5 会場同時開催【出演】 ADAM at / 荒谷翔大 / BUXUS / Cozy Land / ザ・カレーズ / Dannie May/ fox capture plan / FRONTIER BACKYARD / ゴホウビ / HOME / illiomote / IRIS MONDO / Keishi Tanaka(Band Set) / Natsudaidai / ん・フェニ / No.18 / tio /YONA YONA WEEKENDERS / 挫・人間 and more