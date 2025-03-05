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＜Natsudaidai release party“CHEW”＞date: 2025.4/19(sat)venue: 東京・下北沢ADRIFTopen_17:30 start_18:00[Guest artist]スーパー登山部[tickets] adv: \3,500(+1d)一般発売：2/5(水)10:00〜https://l-tike.com/natsudaidai/【イベント情報】ZIP-FM FIND OUT『 Natsudaidai SPECIAL SALON LIVE 』 名古屋【日程】3月20日（木・祝） 時間：17:30開場／18:00開演（19:00頃終了予定）【会場】ZIP-FM 18階サロン (名古屋)＜応募詳細＞ 30名限定ご招待。応募締切：3月16日(日) 23:59 ご応募はZIP-FM WEBサイトよりエントリーください。 https://zip-fm.co.jp/entries/3df1819f-9c8c-4ab5-b82c-af36e0f73a282025/03/22(土) 名古屋 IMAIKE GO NOW 2025【会場】 BOTTOM LINE / TOKUZO / CLUB UPSET / HUCK FINN / 3STAR IMAIKE 5 会場同時開催【出演】 ADAM at / 荒谷翔大 / BUXUS / Cozy Land / ザ・カレーズ / Dannie May/ fox capture plan / FRONTIER BACKYARD / ゴホウビ / HOME / illiomote / IRIS MONDO / Keishi Tanaka(Band Set) / Natsudaidai / ん・フェニ / No.18 / tio /YONA YONA WEEKENDERS / 挫・人間 and more