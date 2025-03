日本のAOR〜シティ・ポップ・シーンをリードするシンガーソングライター・今井優子が、本格的にカヴァーに取り組んだ意欲作を完成。生音を主体にじっくりと作り上げられた本物感あふれる極上のサウンドをバックに、伸びやかで心地よい歌声をじっくりと聴かせる。今井の特徴でもあるラテン〜フュージョン色をそこはかとなくにじませたアレンジの妙も聞き物。定番を避けつつも、ポピュラリティとマニア度をバランスよく考慮した選曲でAOR〜シティ・ポップ・ファンを唸らせるだろう。さらに本人の書き下ろしによる、まさにYUKO-SOUNDなタイトル・トラックでもある新曲「Eternal Promise」を収録した、単なるカヴァー・アルバムにとどまらない充実の作品集になっている。

リリース情報











『Reminiscence』商品番号:PCD-18918フォーマット:CD発売日:2025年4月2日(水)価格:定価:\3,300(税抜\3,000)http://p-vine.lnk.to/zEs0uC収録曲1. Eternal Promise(オリジナル新曲)2. Morning Glory(竹内まりや / 山下達郎)3. SURPRISE OF SUMMER(杏里)4. 赤と黒(岩崎良美)5. 気分はもうメンソール(門あさ美)6. みずいろの雨(八神純子)7. 恋のブギ・ウギ・トレイン(アン・ルイス)8. たそがれマイ・ラブ(大橋純子)9. OH NO, OH YES(竹内まりや)「Eternal Promiseフォーマット:デジタル配信配信開始日:2025年2月19日(水)https://p-vine.lnk.to/VwGN8J