【シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル×ロンギヌスの槍”】 今夏 展開予定

　セガフェイブは、プライズフィギュア「シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル×ロンギヌスの槍”」を今夏に展開することを発表した。

　本景品は「シン・エヴァンゲリオン劇場版」より「渚カヲル」をプライズフィギュア化したもの。プラグスーツ姿が再現され、複雑なデザインが再現され手にはロンギヌスの槍が握られている。

　同社のブランド「Luminasta」より立体化され、ミステリアスな雰囲気や涼しげな表情も丁寧に造形されている。

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