セガプライズ「シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル×ロンギヌスの槍”」が今夏展開予定
【シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル×ロンギヌスの槍”】 今夏 展開予定
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セガフェイブは、プライズフィギュア「シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル×ロンギヌスの槍”」を今夏に展開することを発表した。
本景品は「シン・エヴァンゲリオン劇場版」より「渚カヲル」をプライズフィギュア化したもの。プラグスーツ姿が再現され、複雑なデザインが再現され手にはロンギヌスの槍が握られている。
同社のブランド「Luminasta」より立体化され、ミステリアスな雰囲気や涼しげな表情も丁寧に造形されている。
【2025 セガプライズ 新作速報】- セガプラザ公式 (@seganewsnavi) March 4, 2025
シン・エヴァンゲリオン劇場版
Luminasta “渚カヲル×ロンギヌスの槍”
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「渚カヲル」の新たなフィギュアが今夏、登場決定！続報をお楽しみに。 #エヴァンゲリオン #eva #セガプライズ #Luminasta pic.twitter.com/EY5V2ZtJne
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