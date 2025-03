マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営しているクレイジーバンプは、2025年3月7日(金)よりハンズ大宮店にて「ウルトラマンゼロ ミニPOP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in ハンズ大宮」を4月3日(木)までの期間で開催する。「ウルトラマンゼロ」は、ウルトラマンシリーズで活躍するウルトラヒーローの1人で、2009年の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場した。ウルトラセブンを父に持ち、ウルトラマンレオ・アストラ兄弟に師事したのち、ウルトラマンベリアルとの戦いを経て一人前の戦士として認められた。

映画では複数の作品で主役を務めたウルトラマンゼロだが、彼自身を主人公とするTVシリーズは制作されていない。しかし、総集編番組『ウルトラマン列伝』(2011年)のナビゲーターを務め、近年のニュージェネレーション作品にも数多くゲスト出演、『ウルトラマンジード』(2017年)ではレギュラーとして副主人公を務めるなど、その活躍の幅は広くファン層への認知度も高いウルトラヒーローだ。イベント名に ”feat.ウルトラマンレオ” とある通り、ウルトラマンゼロとの関係も深い「ウルトラマンレオ」がフィーチャーされているのも本イベントの特徴だ。「ウルトラマンレオ」は1974年〜1975年に放送された『ウルトラマンレオ』の主役ヒーローで、マグマ星人に滅ぼされた獅子座L77星の生き残り。ふだんは地球人おゝとりゲン(「おおとりゲン」表記も)として宇宙パトロール隊MACに所属し、その隊長であるモロボシ・ダン=ウルトラセブンの指導や特訓を受けて己を鍛えた。劇中には弟のアストラ、伝説の超人ウルトラマンキングも登場する。ウルトラマンゼロの師匠となったのも、セブンとの縁あってのことである。スクリーンでの鮮烈な初登場から15年の時を経て、新世代の光の戦士「ウルトラマンゼロ」をメインに据えたイベント「ウルトラマンゼロPOPUP STORE feat. ウルトラマンレオ」が東京・中野の「墓場の画廊」で2024年10月に開催されたが、今回スタートする「ウルトラマンゼロ ミニPOP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in ハンズ大宮」はその流れを汲んだもの。墓場の画廊でのイベントとは違い展示やフォトスポットなどはないが、本イベントのために作られた「ウルトラマンゼロ」の新作アイテムに加えて、これまで数多くのウルトラシリーズ関連企画を開催してきた墓場の画廊ならではの、過去作品の人気アイテムも販売されるのはファンにはうれしいポイント。ウルトラマンゼロを光の国の最強戦士に鍛え上げた師匠「ウルトラマンレオ」の活躍もグッズで振り返り、愛あふれる師弟の絆をウルトラファンで盛り上げよう!(C)円谷プロ