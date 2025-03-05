【「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第1弾「小牧愛佳」/「冬馬かずさ」】 3月7日12時 販売

　HIKEは、アクアプラスの作品に登場するキャラクターの誕生日や記念日をお祝いするプロジェクト「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第1弾を3月7日12時より販売する。

　第1弾では、5月に誕生日を迎える「小牧愛佳」（誕生日：5月1日、「ToHeart2」）、「冬馬かずさ」（誕生日：5月28日、「WHITE ALBUM2」）のグッズが登場。また、数多くのキャラクタープリントケーキを販売している「プリロール」（運営：栄通）より、「小牧愛佳」と「冬馬かずさ」のアニバーサリーケーキが販売される。

　さらに、誕生月の5月には、アクアプラス公式X（@AQUAPLUS_JP）での抽選プレゼントキャンペーンや、「AQUAPLUS official members club」会員限定の壁紙プレゼントも予定されている。詳細は追って公開予定。

小牧愛佳（「ToHeart2」）

受注期間：3月7日（金）12時～3月23日（日）23時59分

□販売ページ
□イラスト：光莉ゆい氏の公式X

商品ラインナップ

ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き

価格：9,900円

セット内容：ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード

ラメ缶バッジ

価格：600円

ミニクッションキーホルダー

価格：1,500円

アクリルスタンド】

価格：1,800円

アニバーサリープレート

価格：2,500円

キャンバスアート

価格：3,500円

冬馬かずさ（「WHITE ALBUM2」）

受注期間：3月7日（金）12時～3月23日（日）23時59分

□販売ページ
□イラスト：茨木 春氏の公式X

商品ラインナップ

ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き

価格：9,900円

セット内容：ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード

ラメ缶バッジ

価格：600円

ミニクッションキーホルダー

価格：1,500円

アクリルスタンド】

価格：1,800円

アニバーサリープレート

価格：2,500円

キャンバスアート

価格：3,500円

アニバーサリーケーキも販売

　誕生日を祝うのにぴったりなアニバーサリーケーキが「プリロール」（運営：栄通）にて受注販売される。プリロールの「プリケーキ」はふわふわのスポンジにさっぱりとした生クリームとさわやかなフルーツを挟み込んだ、特別な日にぴったりのケーキ。イラストは可食インクで食べられるシートへプリントしているため、安心して食べられる。

□販売ページ

小牧愛佳プリケーキ

4号サイズ：4,698円
5号サイズ：5,130円

冬馬かずさプリケーキ

4号サイズ：4,698円
5号サイズ：5,130円

(C)HIKE Inc.
(C)AQUAPLUS