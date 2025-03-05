「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第1弾「小牧愛佳」＆「冬馬かずさ」が3月7日12時より販売「ハッピーアニバーサリーセット」は限定BOX・ポストカード付き
HIKEは、アクアプラスの作品に登場するキャラクターの誕生日や記念日をお祝いするプロジェクト「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第1弾を3月7日12時より販売する。
第1弾では、5月に誕生日を迎える「小牧愛佳」（誕生日：5月1日、「ToHeart2」）、「冬馬かずさ」（誕生日：5月28日、「WHITE ALBUM2」）のグッズが登場。また、数多くのキャラクタープリントケーキを販売している「プリロール」（運営：栄通）より、「小牧愛佳」と「冬馬かずさ」のアニバーサリーケーキが販売される。
さらに、誕生月の5月には、アクアプラス公式X（@AQUAPLUS_JP）での抽選プレゼントキャンペーンや、「AQUAPLUS official members club」会員限定の壁紙プレゼントも予定されている。詳細は追って公開予定。
小牧愛佳（「ToHeart2」）
受注期間：3月7日（金）12時～3月23日（日）23時59分
□販売ページ
□イラスト：光莉ゆい氏の公式X
商品ラインナップ
ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き
価格：9,900円
セット内容：ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード
ラメ缶バッジ
価格：600円
ミニクッションキーホルダー
価格：1,500円
アクリルスタンド】
価格：1,800円
アニバーサリープレート
価格：2,500円
キャンバスアート
価格：3,500円
冬馬かずさ（「WHITE ALBUM2」）
受注期間：3月7日（金）12時～3月23日（日）23時59分
□販売ページ
□イラスト：茨木 春氏の公式X
商品ラインナップ
ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き
価格：9,900円
セット内容：ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード
ラメ缶バッジ
価格：600円
ミニクッションキーホルダー
価格：1,500円
アクリルスタンド】
価格：1,800円
アニバーサリープレート
価格：2,500円
キャンバスアート
価格：3,500円
アニバーサリーケーキも販売
誕生日を祝うのにぴったりなアニバーサリーケーキが「プリロール」（運営：栄通）にて受注販売される。プリロールの「プリケーキ」はふわふわのスポンジにさっぱりとした生クリームとさわやかなフルーツを挟み込んだ、特別な日にぴったりのケーキ。イラストは可食インクで食べられるシートへプリントしているため、安心して食べられる。
□販売ページ
小牧愛佳プリケーキ
4号サイズ：4,698円
5号サイズ：5,130円
冬馬かずさプリケーキ
4号サイズ：4,698円
5号サイズ：5,130円
(C)HIKE Inc.
(C)AQUAPLUS