『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

白雪姫役のレイチェル・ゼグラーさんが来日し、プレミアム吹替版で白雪姫を演じる吉柳咲良さんが競演。

2人で劇中歌を歌唱し、公開への期待感を高めました☆

ディズニー映画 実写版『白雪姫』スペシャル歌唱イベント

開催日:2025年3月5日

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化。

白雪姫役のレイチェル・ゼグラーさんが来日し、イベントを開催!

プレミアム吹替版で白雪姫を演じる吉柳咲良さんと、夢の共演を果たしました。

レイチェル・ゼグラーさんが来日された日は関東では珍しい雪模様の日。

日本の印象を聞かれると、

レイチェル・ゼグラーさん:

ニューヨーク出身なので寒いのも雪もへっちゃらです!

白雪姫ですので、ちょっとぐらい雪が降ってもいいじゃないかと思っています。

実は昨日東京ディズニーシーに足を運ぶことができ、ファンタジースプリングスを満喫してきました!

また、日本の素晴らしいものをたくさん見ています。

アメリカでは抹茶が大人気で、一緒に来日した友人たち全員が抹茶のキットを買っていきたいと言っています。

伝統的なお作法を学びたいですね。

と日本を大満喫中!

お互いの印象について聞かれると、

吉柳咲良さん:

白雪姫を見たときに、ものすごくチャーミングで笑顔が本当に素敵で、歌もすごく上手で、もう何もかもが本当にキラキラしていているように感じました。

すごくキュンキュンして、本当にときめきがたくさんあったんですけど、レイチェルさんご本人もすごくかわいらしくて、すごく優しくて本当に白雪姫そのものだなって思いました。

そして、見てください!笑顔が本当に素敵なんです!

今日お会いして余計に大好きになりました。

レイチェル・ゼグラーさん:

咲良さんは、もうこんなに素敵なかわいらしい方はいらっしゃらないんじゃないかっていうぐらい、本当に内側も外側も美しい方ですね。

ちょっとご覧いただけただけでもわかると思いますが、お会いして本当に優しい心を持っていらっしゃるというのをとても感じました。

日本に来られて新しい素晴らしい友達と出会えてとても嬉しいです。

そして、お二人による劇中歌「夢に見る〜Waiting on a Wish〜」を生歌唱を披露!

レイチェル・ゼグラーさん:

この曲なんですけれど元々そのディズニーのプリンセス、あるいはその主人公というのは、いわゆる“I want”(何かを求めている)。

願いを歌う曲というのがまずあって、それが一つのアイコンになっていると思うんですが、今回作曲で参加したパセク&ポールも、またそういったI wantソングを書こうと、しかもそれをさらに新しい観客に届くようににしたいという思いで書いたのがこの曲です。

この素晴らしい曲を自分が歌えるだけでも嬉しいんですが、それを皆様と今日ちょっと分かち合えたということで、さらに嬉しく思っております。

吉柳咲良さん:

通り本当にタイトル通りというか、本当に夢に見てるという願い。

すごく繊細に美しく表現してくださったり、レイチェルさんの歌声で私は何度も聞いたのであのその凛とした強さだったり心の葛藤だったり、何かいろんな感情が、その1曲の中にすごく色鮮やかに表現されているイメージがこの曲はあります。

結構白雪姫の中でもすごくシーンになってくるというか、本当に大切な歌だなというふうに思ってます。

最後に会場に集まった日本のファンと一緒に記念撮影を行いました☆

ディズニー映画『白雪姫』は、2025年3月20日公開です。

ディズニー映画『白雪姫』作品概要

監督:マーク・ウェブ

脚本:グレタ・ガーウィグ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー/ガル・ガドット

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post レイチェル・ゼグラー&吉柳咲良の競演!ディズニー映画 実写版『白雪姫』スペシャル歌唱イベント appeared first on Dtimes.