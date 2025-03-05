°ðÀî²ñÆó¼¡ÃÄÂÎ¡ÖÅÄÃæ°ì²È¡×´´Éô¤ÎÃË¤òÂáÊá ´ÔÉÕ¶âº¾µ½¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤Î»Ø¼¨Ìò¤«¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏËÜÉô»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷
Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤ÎÆó¼¡ÃÄÂÎ¡ÖÅÄÃæ°ì²È¡×¤Î´´Éô¡¢¶âºêÂóÌ¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
¶âºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÎATM¤ÇÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½90Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤ÇÆÀ¤¿¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ç¡¢¶âºêÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤ÎÈï³²¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·9·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç4·ï¡¢¤ª¤è¤½700Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¶â¤¬¶âºêÍÆµ¿¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÄÃæ°ì²È¡×¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëËÜÉô»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
ÇÛÀþ,
Ä¹Ìî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥¤¥Ù¥ó¥È