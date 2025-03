日本の空を、ガンダムが飛び回る。ミャクミャクと一緒に飛び回る。日本航空(JAL)とバンダイナムコは大阪・関西万博の開催に合わせ、特別仕様の「JALガンダムJET」を制作した。3月3日より国内線に就航している。就航日には同機体が報道陣向けにお披露目。今回は、そこで明かされた特別機の全貌についてお届けしたい。大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム」の特別コラボ飛行機が完成!限定ガンプラやレストランバスも登場

○JALとガンダムのコラボ飛行機が完成! 限定ガンプラも今年4月から開催される大阪・関西万博に合わせ、JALとバンダイナムコはコラボ企画「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」を始動した。その象徴が国内での就航をスタートさせた「JALガンダムJET」だ。バンダイナムコは大阪・関西万博で民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」を出展する。「JALガンダムJET」は、同パビリオンでの上映作品に登場する「RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)」を機体にあしらった特別仕様機だ。機体には左右とも、大々的に「RX-78F00/E ガンダム」を塗装。しかもデザインは左右で異なっている。右サイドがガンダムの頭部がアップで描かれているのに対して……左サイドはガンダムの全身が躍動感たっぷりに描かれている。さらに、機体の前方部分には……大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も参戦! まさに万博ならではのスペシャルコラボ仕様となっているのだ。日本航空 常務執行役員 西日本支店長 宮坂久美子氏お披露目会で登壇したJAL西日本支店長の宮坂氏は、「ガンダムの力で世界と日本、そして日本の各地と各地を繋げることができるのではないかと思い、今回のプロジェクトを実施することになりました」と挨拶。そのうえで、「JALガンダムJET」以外の施策について、「JAL仕様の限定ガンプラ付き記念ツアーを実施するほか、ガンダムJETと同じデザインを装ったレストランバスを各地の自治体と連携して運行します。また、限定グッズが当たる搭乗キャンペーンなど、楽しんでいただけるような企画も予定しておりますので、ぜひご期待ください」と明かした。バンダイナムコホールディングス 取締役 桃井信彦氏続いて、挨拶に立ったバンダイナムコの桃井取締役は、「JALの翼は、日本の作品を海外ファンに支持していただくうえで非常に重要。JALの翼がなかったら、ここまで日本のコンテンツは世界に広がっていないのではないかと実感しています」と主張する。さらに、大阪・関西万博で出展するパビリオンについて、「ガンダムシリーズで描いてきた宇宙での暮らし、またまだ実現していない未来の科学技術を可能性として捉え、描き出すパビリオンです」と明かし、「今回のJALとの共同プロジェクトも思いは同じ。『JALガンダムJET』が大空を舞うことで、世界中の人々、特に未来を担う子供たちに夢と希望、感動と喜びを伝えたい」と訴えた。2025年日本国際博覧会協会 副事務総長 高科淳氏万博とJALのコラボ機は今回のガンダムで3機目で、過去2機はミャクミャクがメインだった。大阪・関西万博協会の高科副事務総長はこれについて、「今思い出せば、1号機の議論を始めたとき、JALの方々が『ミャクミャクが気持ち悪すぎるんだけど、本当に乗せて大丈夫か』と真面目に心配されていたこと思い出しました」と打ち明け、「それを乗り越えていただき、ついに3号機まできました。これだけ身長差というか、住んでいる世界が違うキャラクターとミャクミャクがコラボするのは初めて」と笑いを誘った。JALの宮坂氏が説明したように、今回のコラボプロジェクトでは「JALガンダムJET」と同じデザインで彩られたレストランバスが全国各地で運行されるほか、国内線航空券と宿泊がセットになった特別ツアー「限定ガンプラ付きJALダイナミックパッケージ」の販売、JALのショッピングサービス「おうちで機内販売」でJALオリジナルカラーのガンプラが販売されたりするなど、さまざまな仕掛けが盛りだくさん。JAL仕様のガンプラも限定登場)大阪・関西万博に行く予定のガンダムファンはもちろん、あまりガンダムに詳しくない人もぜひこの機会に、「ガンダム」という世界的人気コンテンツの魅力に触れてみよう!