アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反発

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東京時間17:43現在

香港ハンセン指数 23594.21（+652.44 +2.84%）

中国上海総合指数 3341.97（+17.76 +0.53%）

台湾加権指数 22871.90（+275.02 +1.22%）

韓国総合株価指数 2558.13（+29.21 +1.16%）

豪ＡＳＸ２００指数 8141.11（-56.95 -0.69%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73711.75（+721.82 +0.99%）



５日のアジア株は総じて上昇。中国の全国人民代表大会（全人代）での政策期待などを背景にアジア株はおおむね堅調に推移した。米国株価指数先物の時間外取引での上昇も支援材料となった。



上海総合指数は続伸。銀行大手の中国農業銀行、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、建設機械メーカーの三一重工、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反発。複合企業の長江和記実業（シーケー・ハチソン・ホールディングス）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。不動産会社のグッドマン・グループ、資源・鉱山会社のＢＨＰグループが買われる一方で、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、小売会社のウールワース・グループ、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、医療機器メーカーのレスメドが売られた。

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