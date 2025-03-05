広島vsライオン・シティ スタメン発表
[3.5 ACL2準々決勝第1戦](Eピース)
※19:00開始
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファルハド・モラベジ
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 29 菅大輝
MF 35 中島洋太朗
MF 47 田中聡
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
FW 90 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
GK 26 チョン・ミンギ
DF 13 新井直人
DF 3 山崎大地
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
MF 5 松本大弥
MF 50 井上潮音
MF 66 川辺駿
FW 36 井上愛簾
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ライオン・シティ・セーラーズ]
先発
GK 1 イズワン・マハブド
DF 4 トニ・ダトコヴィッチ
DF 14 ハリス・ハルン
DF 22 クリストファー・ヴァンヒュイゼン
DF 26 ベイリー・ライト
DF 29 ディオゴ・コスタ
MF 8 ルイ・ピレス
MF 16 ハミ・シャヒン
MF 17 マクシム・レスティエンヌ
FW 7 シャワル・アヌアル
FW 10 バルト・ラムセラール
控え
GK 13 アディブ・アザハリ
GK 28 ザルファン・ロハイザド
DF 18 オブレン・クリャイッチ
DF 20 セルヒオ・カルモナ
DF 30 アクラム・アズマン
DF 5 ライオネル・タン
DF 68 アリ・アルリナ
MF 11 ハフィズ・ノル
MF 23 ハイカル・パシア
MF 6 アヌマンサン・クマール
FW 21 アブドゥル・ラサク
FW 9 レンナルト・ティー
監督
アレクサンダル・ランコヴィッチ
※19:00開始
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファルハド・モラベジ
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 29 菅大輝
MF 35 中島洋太朗
MF 47 田中聡
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
FW 90 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 13 新井直人
DF 3 山崎大地
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
MF 5 松本大弥
MF 50 井上潮音
MF 66 川辺駿
FW 36 井上愛簾
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ライオン・シティ・セーラーズ]
先発
GK 1 イズワン・マハブド
DF 4 トニ・ダトコヴィッチ
DF 14 ハリス・ハルン
DF 22 クリストファー・ヴァンヒュイゼン
DF 26 ベイリー・ライト
DF 29 ディオゴ・コスタ
MF 8 ルイ・ピレス
MF 16 ハミ・シャヒン
MF 17 マクシム・レスティエンヌ
FW 7 シャワル・アヌアル
FW 10 バルト・ラムセラール
控え
GK 13 アディブ・アザハリ
GK 28 ザルファン・ロハイザド
DF 18 オブレン・クリャイッチ
DF 20 セルヒオ・カルモナ
DF 30 アクラム・アズマン
DF 5 ライオネル・タン
DF 68 アリ・アルリナ
MF 11 ハフィズ・ノル
MF 23 ハイカル・パシア
MF 6 アヌマンサン・クマール
FW 21 アブドゥル・ラサク
FW 9 レンナルト・ティー
監督
アレクサンダル・ランコヴィッチ