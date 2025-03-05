＜個人投資家の予想＞ 03月05日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3753) フライト 東証スタンダード
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(6890) フェローテク 東証スタンダード
(4216) 旭有機材 東証プライム
(9418) ＵＮＥＸＴ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3753) フライト 東証スタンダード
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8798) Ａクリエイト 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(6890) フェローテク 東証スタンダード
(4216) 旭有機材 東証プライム
(9418) ＵＮＥＸＴ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS