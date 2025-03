B'zの稲葉浩志とギタリストのスティーヴィー・サラスによるINABA/SALASが2月26日、5年ぶり3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』をリリースした。“ATOMIC”は“原子”や“不可分”、スラングで“力強い”を意味する言葉であり、“CHIHUAHUA”はメキシコのチワワ地域が原産の最も小さな犬種を表すものだ。「INABA/SALASはどんなことも笑い飛ばせるバカバカしさを持っている。だって、今回もチワワの写真がアルバムジャケットになっちゃうんだよ(笑)」とはスティーヴィー・サラスの言葉だが、ユニークで心躍らせるアイデアの数々と、細部まで綿密に作り込まれた奥深いサウンドは、個々が持つ高い技量と高次元のケミストリー、そしてなによりも楽しむことを忘れない二人ならではのものだ。

■3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』



2025年3月5日(水)配信開始

配信リンク:https://bz-vermillion.com/news/250305_streaming.html



2025年2月26日(水)CDリリース

【初回生産数量限定盤 (CD+ミニトートバッグ)】

BMCV-8071 3,850円(3,500円+税)

【初回限定盤 (CD+DVD)】

BMCV-8072 4,400円(4,000円+税)

【初回限定盤 (CD+Blu-ray)】

BMCV-8073 4,400円(4,000円+税)

【通常盤 (CD)】

BMCV-8074 2,970円(2,700円+税)

▼CD収録曲(全形態共通)

1. YOUNG STAR

2. EVERYWHERE

3. Burning Love

4. DRIFT

5. LIGHTNING

6. ONLY HELLO part1

7. ONLY HELLO part2





■<INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->

3月10日(月) Zepp Nagoya

3月12日(水) Zepp Namba (OSAKA)

3月15日(土) ワールド記念ホール (神戸ポートアイランドホール)

3月16日(日) ワールド記念ホール (神戸ポートアイランドホール)

3月22日(土) LaLa arena TOKYO-BAY

3月23日(日) LaLa arena TOKYO-BAY

3月26日(水) SENDAI GIGS

3月29日(土) 横浜BUNTAI

3月30日(日) 横浜BUNTAI

▼サポートメンバー

Drums:Matt Sherrod

Bass:Armand Sabal-Lecco

Keyboards:Sam Pomanti

互いの作品への参加など以前から親交を深めていた二人は、2017年に1stアルバム『CHUBBY GROOVE』を発表、2020年に2ndアルバム『Maximum Huavo』をリリースし、音楽の国境を軽々と超えた独自のセンスと膨大なエネルギーを放ち続けてきた。しかし、2020年に行われる予定だったツアーが予期せぬパンデミックの影響で全公演中止に。それから5年。本来は「まず中止になったツアーをもう一度」という想いから、8年ぶりツアーの実現へ向けてアクションを起こし始めた二人にとって、アルバム制作は想定を超えた成果となったという。加えて、「自分を見つめ直した」というコロナ禍の影響が、二人の制作意欲に火を点けていたことも間違いないようだ。BARKSではINABA/SALASにアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』収録全7曲のサウンド&ヴィジョンを徹底解説してもらうと同時に、極上のグルーヴが生み出される理由について語ってもらった。三度目となるBARKS取材は、終始笑いの絶えない、しかし音楽に対する真摯な姿勢が改めて伝わるロングインタビューとなった。B'zやソロ活動にも精力的な稲葉浩志と、文字通り世界を飛び回るスティーヴィー・サラスが描いたINABA/SALASのグルーヴはいつも最高だ。◆ ◆ ◆──まずは、このタイミングで3rdアルバムを制作した経緯からうかがいたいのですが。稲葉:もともとは2020年に予定していた全国ツアー(the First of the Last Big Tours 2020)がコロナの影響で全公演中止になってしまって。二人のスケジュールが合うタイミングで再びツアーをやろうという話はずっとしていたんです。でもなかなかそれが実現できなかったんですが、このタイミングでスケジュールの調整ができて、ツアーができることになったのが発端。当初は、中止になったツアーの振替的なニュアンスだったんですが、せっかくツアーができるなら1曲くらい新曲を作ろうかという話をしまして。打ち合わせをして、曲の構想を話し合うところからスタートしたんです。そうしたらスティーヴィーが曲の断片をいっぱい送ってくれたんですよ。それを聴いてみると、どれもカッコいい。であれば、その断片をもとに曲を作ろうよということで、どんどん曲数も増えていって。結果、自然発生的にアルバム制作ということになったという流れですね。サラス:すごく若い頃から俺はそうなんだけど、曲のアイデアが浮かぶとすぐレコーダーに録っておくようにしているんだ。かなりラフで断片的なものなんだけど、ギターを弾いたり口ずさんだりして。たとえば、ブーツィー・コリンズやバリー・マイルズとまたハードウェアの新しいアルバムを作るならとか、スティーヴン・タイラーに歌ってもらうならという感じでね。KOSHI (稲葉浩志)とは昔から一緒に曲作りをしている仲で、彼の声質やどういうサウンドが合うかは分かっているから、“これはKOSHIに合うな”、“これもKOSHIに合うな”、“これも”、“これも”…という感じ(笑)。それで今回、新曲を作ろうということになったので、ずっとストックしていたアイデアからいくつかピックアップしてKOSHIに聴いてもらったら、「どれもいいね」と言ってくれたんだよ。稲葉:いや、本当にいい曲が揃っていたからね。ただ、レコーディングとなるとスティーヴィーに日本へ来てもらうんですけど、もともとは1曲だけを録るためのスケジュールだったわけですよ。なのに6曲も7曲もできちゃったから時間がなくて(笑)。「これ、全部できないんじゃないか?」と言いながら、ずっと作業していましたね。──1曲だけで収まらなかったことはもちろん、時間がないなかで上質なアルバムが完成したのは、二人の呼吸が合っているからこそでしょうね。サラス:アイデアは本当にたくさんあったからね。これまでも「AISHI-AISARE」(2017年発表『CHUBBY GROOVE』収録)とか、今回のアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』収録曲で言えば「DRIFT」とか、“これはINABA/SALASには少し違うかもしれないな”と仮に思ったとしても、KOSHIに聴いてもらうと「いいね!やろうよ」と言ってくれるんだ。そんなふうに、時々は自分たちが慣れ親しんだ枠からはみ出した曲をやっていくのも、僕らにとっては楽しみのひとつなんだよね。稲葉:僕が最初に「DRIFT」のデモを聴いた時、もっとガチなR&Bみたいな曲だったんですよ。僕からは絶対に出てこないタイプの曲だし、彼が作るファンキーなリフも、あまり他では聴くことができないものばかりで。そうすると全部面白いなと思ってしまう。どうしてもこのリフで曲を完成させたいという気持ちになる。実際に作業を始めると、結構大変ではあるんですけど(笑)。──INABA/SALASをお二人が楽しまれていることがよく分かるエピソードです。INABA/SALASの楽曲のメロディーは、稲葉さんが作られているのでしょうか?稲葉:基本的にスティーヴィーが考えることのほうが多いかな。歌詞は僕が書くのでメロディーをアレンジしたり、アイデアを出し合って良いほうを選んでいったりすることもありますけど。スティーヴィーがしっかりとした構想のもとにデモを作ってくるので、そこから共同作業でいじり倒していくという感じです。──相手のパートはお任せではなくて、一緒に音楽を作っているわけですね。稲葉:スティーヴィーは僕のことを尊重してくれるんです。とにかく笑ってしまうようなものも、シリアスなものも含めて、お互いの中から出てきたアイデアは全部楽曲に投影しています。デモで使っているトラックとかでも、スティーヴィーはそれが良ければそのまま使うんですよ。仮という概念があまり存在しない。すごく柔軟に楽しみながらいつも二人で音楽を作っています。──理想的ですね。『ATOMIC CHIHUAHUA』は楽曲に統一感を持たせた上で、様々な表情を見せていることが印象的ですが、今作の中で特に印象深い曲を挙げるとしたら?稲葉:先行配信曲「EVERYWHERE」はすごく気に入っています。仮歌の段階から結構スムーズだったし、自分が持っていた歌詞のアイデアもハマりそうだなという感じで。この曲は完成形が見えるのが早かったですね。──日本人ならではの繊細さやウェットな感触と、サラスさんのアメリカ人ならではのドライな感触が、絶妙に混ざり合っていることがINABA/SALASの特色で、「EVERYWHERE」はそれが色濃く出ている印象を受けました。稲葉:そうかもしれないですね、ただ別の解釈もあるんですよ。スティーヴィーは古いブリティッシュロックも好きだから、実は結構ウェットな感じを持っているんです。INABA/SALASはシンセベースも多用したりとか、わりと'80年代サウンドを念頭に置いていたりするので、それがINABA/SALASの独特な感じになっている気はしますね。──たしかにそうですね。「EVERYWHERE」は独自のエモーションに加えて、歌詞がロマンチックです。稲葉:僕もスティーヴィーのように、歌詞に関する言葉の断片みたいなものをたくさんストックしているんですね。この曲は最初にデモを聴いた時、“EVERYWHERE”という言葉が合いそうだなって浮かんできて。仮歌を入れる時に“EVERYWHERE”みたいな響きの言葉を入れていたんです。そういうふうに降ってきた言葉があったとしても、それが毎回パチッとはまるとは限らないんですが、この曲は曲調と僕がイメージしている詞の内容が合いそうだなと思って、そこから膨らませていきました。サラス:俺はKOSHIがどんなことを歌っているのか全然分からないんだ、日本語だからね。ただ、「AISHI-AISARE」はSNSですごく人気があって、女の子たちに「どうしてそんなにこの曲が好きなの?」と聞いたら「だって、女心が分かった歌詞だから」と言われて、「マジか!」って思ったよ(笑)。だって俺はロックソングだと思っていたからね(笑)。INABA/SALASには、そういうサプライズな面白さもあるよ。──女性目線で苦しい恋心を描いている「Burning Love」の歌詞も、アルバムの良いアクセントになっていますね。稲葉:愛は普遍的なもので、誰も傷つけないものですけど、誰かをものすごく好きになってしまうと、“こんなに自分は愛しているのに…”という感情が湧くことがあると思うんです。「Burning Love」は強い愛で自分が焼け死ぬ、という歌詞なんですが、それを男性目線で描くと少し怖いですよね。女性の方々から引かれるかなと(笑)。男女問わず持っている感情だと思うんですが、女性目線で“こういうこともあるよね”という歌詞にすると受け止めやすいかなという。──サラスさんも『ATOMIC CHIHUAHUA』の中で特に印象の強い曲を挙げていただけますか?サラス:それは難しいな…というのも、俺はどんなアルバムであれ、完成させた後、しばらくは聴くことができないんだよ。改めて聴くと、“ここをもっとこうすれば良かった”と必ず思うから。録ったものが間違いなかったとしてもね。INABA/SALASのアルバムもようやく今になって『Maximum Huavo』(2020年発表)を聴けるようになったくらいだから。この間、KOSHIに電話して「この曲すごくいいね!」って言ったばかりだよ(笑)。稲葉:「めちゃくちゃいいね!」って言ってきた曲が前のアルバム収録曲だったという(笑)。スティーヴィーはレコーディング中、曲を聴き込み過ぎるくらい誰よりも綿密な作業をしているから、マスタリングする頃には自分では判断できないほどで。どんな作品でも毎回聴きたくなくなるみたいです(笑)。ただ、レコーディング中のことは克明に覚えているんですよ。◆インタビュー【2】へ──では、先ほど少し話が出た「DRIFT」についてもう少し詳しくうかがいますが、デモを聴いたときはガチなR&Bだったということでしたね。稲葉:最初はドラムとかリズムも、もう少ししっとりした感じだったんです。完成形はラウドなドラムになって、歌も含めて全体的にダイナミックな感じに仕上がりましたね。サラス:「DRIFT」はKOSHIにデモを聴かせたら「いいね!」と言ってくれて、すぐに歌詞も書き始めてくれたことに驚いたんだよ。さらに嬉しかったのは、ボーカルレコーディングのときに彼は、シールみたいに歌い始めたんだ。俺は世界中のいろいろなアーティストと仕事をしているけど、INABA/SALASの曲はアメリカはもちろん、フランスやオーストラリア、ドイツをはじめ、自分の周りにいるいろいろな国の人から「最高だ!」と言われるんだよ。日本語だから歌詞の内容の詳細までは分かってないと思うけど、日本人のロックという感覚ではみんな聴いてなくて。ニルヴァーナやシールを聴いている感覚で聴いてくれてる。それがすごく嬉しいよね。KOSHIが世界的なレベルの素晴らしいシンガーだということを、もっと海外の人に知ってもらいたい。それが実現できる曲だね。──稲葉さんがワールドクラスということに全く同感です。それと、サウンドとプレイ面の少し細かい部分ですが、「DRIFT」はベースのニュアンスが素晴らしいですね。サラス:このベースに関しては、クレイジーなストーリーがあってさ(笑)。カナダのトロントにいたとき、たまたまバーですごくファンキーなシンセベースを弾く少年と出会ったんだ。あまりにも素晴らしかったから、彼をスタジオに連れていって、「この曲にシンセベースを入れてくれ」って、何回も何回も…結果、8時間も弾かせてしまった。彼は俺のことをすごく憎んでいると思うよ(笑)。しかも、そんなに頑張ってくれたのに、俺は彼の素性も知らず名前も忘れてしまって、アルバムに彼の名前をクレジットできなかったんだ。稲葉:それは嫌いになるわ(笑)。サラス:ははは! そうなんだよ。そのときにギャランティーだけはキャッシュで払ったのが、せめてもの救い。稲葉:8時間かけただけあって、僕もこのシンセベースは素晴らしいと思いますね。──楽曲のメロウさをより増幅させていますね。それにしても8時間とは。稲葉:スティーヴィーは特にリズム面に厳しくて。ドラムとベースはチューニングから演奏ニュアンスも含めて、スタジオで何時間も煮詰めるんですよ。僕なんかはもう、最終的には違いが分からなくなるくらい(笑)。それほどリズムに強いこだわりを持っているんです。だからこそ、このグルーヴなんですよね。サラス:INABA/SALASではとにかく、女の子が踊りたくなるような曲を作ることを意識しているんだ。踊りたくなるような曲が作れればたくさんの女の子がライブに来るし、そうすれば自然と男もついてくるだろ(笑)。だからリズムはすごく大事にしているよ。──リズム面に限らず、『ATOMIC CHIHUAHUA』収録曲は一見ストレートのようでいながら、各楽器の音色や配置、鍵盤やコーラスの使い方などが非常に緻密で、結果、サウンドに深みをもたらしています。稲葉:細やかに録って、最終的にそれを素晴らしいバランスでミックスするから、全部の音がしっかりと活きていますよね。スティーヴィーはそこまでこだわるんです。──ギターフレーズやサウンドも細やかで、たとえばユニゾンパートの2本のギターの質感を変えたりしていますよね。それに「EVERYWHERE」の始まりで、一発だけトレモロをかけたコードを鳴らすなど──サラス:いや、それは俺じゃないんだ(笑)。──えっ?サラス:ミックスエンジニアのティム・パーマーがエフェクトを後掛けしてくれたんだよ。ティムはデヴィッド・ボウイとかU2とかも手掛けた有名なエンジニアで、俺の友人でもある。俺たちが「自由にやっていいよ」と言ってることもあって、彼はINABA/SALASのミックスをするのがすごく好きなんだよ。いつも良いアイデアを注入してくるから、俺たちも、ワオ!ってなるんだ。稲葉:ティムは歌もすごくイジるから、ミックスの仕上がりがとても楽しみなんです。もちろん彼のやることを全部活かしているわけではなくて、イメージと違うときは修正しますけどね。ティムに限らず、誰かが良いアイデアを出したら、僕らはこだわりなく使うんですよ。触発されるようなことがいっぱい起きている。そういう環境だとすごく盛り上がりますよね。それは素晴らしいことで。サラス:やっぱり最高の仲間が周りにいることが大事だよね。俺たちがこんなことを言っていると知ったら、ティムは調子に乗るかもしれないけど(笑)。稲葉:(笑)。──デヴィッド・ボウイの名前が出ましたが、「EVERYWHERE」のギターソロや「ONLY HELLO part2」のイントロなどにデヴィッド・ボウイっぽさが感じられたんです。サラス:まさに。俺は子供の頃からミック・ジャガーとロッド・スチュワート、そしてデヴィッド・ボウイと演奏するのが夢だった。それくらいデヴィッド・ボウイには影響を受けているんだよ。ミック・ジャガーとロッド・スチュワートとの共演は叶ったけど、残念ながらデヴィッド・ボウイだけは一緒にプレイできなかった。会って話したり、食事したことはあったんだよ。だから「彼のバンドのギタリストが抜けたとき、きっとボウイから電話がかかってくるよ」って言われていたし、俺はミック・ロンソン、カルロス・アロマー、ナイル・ロジャース時代の曲も全部プレイできるから、準備が整っていたんだけどね。彼が病気で亡くなった後のトリビュートコンサート<A Bowie Celebration>ではガッツリ弾かせてもらったよ。本当に敬愛しているし、デヴィッド・ボウイのアイデアから触発されたところはかなりある。──今話題に出ましたが、アルバムを締め括る「ONLY HELLO part1」と「ONLY HELLO part2」についても話していただけますか?稲葉:“part1”と“part2”の2曲に分かれていますが、もともとの構想は一つの楽曲だったんです。冒頭でお話した「今回のツアーのために、新たに1曲作ろうよ」って話したときの最初の曲がこれだったんですよ。──8年ぶりに開催されるライブツアーのタイトルが<Never Goodbye Only Hello>です。このタイトルには、“互いに長年に渡り音楽活動を続ける中で、出会えた全ての人に感謝し、たとえ会うことが叶わなくなってしまった人でも、自分の心の中ではいつでも会える。実体としてはGoodbyeでも、自身の心を通じて会えるからHelloしかない”という意味が込められているとか。稲葉:スティーヴィーと一緒に仕事をしてきた中でいろいろな人と出会ってきたけど、この年齢になると亡くなってしまった人や、もう会えなくなってしまった人も増えてくる。でも、“さよなら”だけじゃなくて、音楽家であればその人が作った音楽を聴けば蘇るし、夢で会うこともできる。自分次第でまた会いたい人に会える。つまり、“ONLY HELLO”をコンセプトにした曲を作ろうよ、という話になってできた曲です。──それが2曲に分かれたのは?稲葉:スティーヴィーが、コード進行の断片やヴァース(サビを除く導入部分)のメロディーを送ってくれて。それが“part1”の部分に活かされているんですけど、それを聴いた僕が別のメロディーを入れて送り返したら、「これもいいね!」っていうことになり、それも膨らませていって。その後、スタジオに入って曲を煮詰めていったら、もともとアウトロとして考えていた“part2”の部分が壮大になって。最終的に2つの曲に分けちゃおうということになったので、“part1”と“part2”なんです。サラス:俺はテキサスで、KOSHIは東京で、それぞれの頭に全然異なるアイデアが浮かんでいたわけで。最初はどうしようかなと思ったんだけど、昔の名作アルバムには2曲が対になっているようなコンセプチュアルな曲も入っていたよね? たとえばビートルズの「イエスタデイ」みたいな美しい曲も書きたいけど、俺たちはヒットシングルを作っているわけではない。だったら、2曲に分けるのも面白いんじゃないかと思ったんだよ。12分の曲にはならなくていいよね、ということで(笑)。──メロディアスで切ない“part1”、ゴスペルが香る“part2”といった2曲が共に上質なことに加えて、多くを語り過ぎていない歌詞も秀逸です。稲葉:エモーショナル過ぎるとトゥーマッチになってしまうので、それは避けたいというのがあって。聴いてくださる方が、その人なりに行間を膨らませてくれるのがベストだと思っているから、いい塩梅で伝わるバランスを目指しているんです。「ONLY HELLO part2」は、実は最初、日本語の歌詞はなくて、英語を延々リフレインするという形だったんですね。レコーディングはその形で完成しかけたけど、スティーヴィーがテキサスに帰ってから「このパートは日本語の歌詞を書いてほしい」と連絡してきたんです。“こういうことを歌って”みたいな要望はなかったけど、日本語で入れてほしいと。そのリクエストを受けて後から付け足すということをした曲ですね。──トゥーマッチにしないというスタンスが、日本語が加わってもくどくならないものにしているんでしょうね。それと、今回のアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』は、「YOUNG STAR」「Burning Love」「LIGHTNING」といったアッパーチューンから制作がスタートしたのかな?と勝手に想像していたのですが、「ONLY HELLO」からだったというのは興味深いです。稲葉:スタジオに入ってから最初に作業に取りかかったのはアッパーな曲でしたけど、曲作りの始まりは「ONLY HELLO」でしたね。アッパーチューンを何曲か形にしつつも、その後で「ONLY HELLO」に取り掛かることが最初から頭にある状態で進行していたので、それも良い方向に作用した気がします。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──「YOUNG STAR」「Burning Love」「LIGHTNING」といったアッパーチューンについてもうかがいたいのですが、たとえば、翳りを帯びていながらR&Rが香る「Burning Love」はかなりサウンドが緻密ですよね。“こんな感じで”みたいなラフなやり取りでは、絶対ここまでたどり着けない気がします。稲葉:デモはもっとシンプルな構成で、歌のメロディーも最初は違っていたんですよ。そこから構成やメロディーをアレンジして。この曲もシンセベースとドラムのグルーヴにはめちゃくちゃ時間がかかりましたね。いつになったら終わるんだろう…という感じでしたから(笑)。サラス:2000年頃に俺はミック・ジャガーの音楽ディレクターをしていて。いつもローリング・ストーンズのことが頭にあったんだよ。「Burning Love」は“今のストーンズが新曲をリリースするとしたら、こういうテイストを”という思いのもとに作った。その前にINABA/SALASが、それをやっちゃったという(笑)。稲葉:「LIGHTNING」もドラムに時間がかかったよね。サラス:悪夢のようなドラムレコーディングだったな。これも8時間くらいかかったから(笑)。シンプルな曲ゆえに、ハード過ぎると'90年代ハードロックみたいになってしまう。’80〜'90年代ではないドラムにしたかったし、ロックンロールにするのも容易かったけど、そうもしたくなかった。モダンなクラッシュみたいな雰囲気にするために、少し時間がかかり過ぎてしまったな。──サラスさんはイメージされている音が明確で、そこに至るためなら一切妥協されないことが分かります。そして、それを楽しまれていますね。サラス:INABA/SALASは本当に楽しいよ。俺は1年半くらい前にボブ・エズリン(プロデューサー)と一緒にMC5のアルバムを作ったんだけど。彼はアリス・クーパーやピンク・フロイド、キッスとかを手掛ける大御所だから、学びも刺激もあった。だけど、INABA/SALASの仕事は心の底から楽しめるんだ。だって、今回もチワワの写真がアルバムジャケットになっちゃうんだよ(笑)。1stアルバムのジャケットも見ただけで笑っちゃうでしょ。INABA/SALASはどんなことも笑い飛ばせるバカバカしさを持っている一方で、音楽はシリアスというバランスがすごくいい。もし次のアルバムリリースがあるとしたら、今ここにいる全員でジャケットにする動物を一緒に考えない?──ははは、いいですね(笑)。今、ボブ・エズリンの名前が出ましたが、隠し味の活かし方や世界観の深め方など、INABA/SALASサウンドは、彼のアプローチに通じる部分があるようにも感じました。サラス:「YOUNG STAR」や「ONLY HELLO part2」はまさにそうだよね。ボーン!と鳴らしたピアノの音に強くコンプをかけるというボブ・エズリンの手法を使ったんだ。キッスの「デトロイトロックシティ」(1976年発表『Destroyer/地獄の軍団』収録)で彼は、ピアノ、ドラム、ギター、ベースに強力なコンプをかけて迫力のある音を作っているんだよ。稲葉:「デトロイトロックシティ」ってピアノの音も鳴ってるの? 全然気づかなかった。サラス:そう気づかせないのが、ボブ・エズリンのすごいところだよね。──サラスさんの音楽的知識やノウハウにはすごいものがありますね。それに細部まで丁寧に作り込んでいながら、ゆとりのない音楽ではなく、聴きやすくて気持ちが上がる音楽になっているのはさすがです。稲葉:「苦労されましたよね?」って言われるような音楽より、その結果として、気持ちが上がる音楽になるのが一番いいですから。──お二人の職人気質を感じます。続いて、稲葉さんが歌唱面で大事にされたことも話していただけますか。稲葉:INABA/SALASは、メロディーも少し変わっているものが多くて。レコーディング本番でも、歌詞をメロディーに当てて歌うところから始めるんです。そうするとやっぱり、最初は少し硬めな歌になるので、一発目からなるべくライブのようなノリで歌うようにしています。INABA/SALASはオケがめちゃくちゃファンキーでグルーヴィなので、歌とリズムを馴染ませるということを意識しますね。さっき話したように、リズムはめちゃくちゃ時間をかけて作っていますから。たとえば、歌ってみて“歌のノリと曲のグルーヴがしっくりきた”と思っても、家に帰って録った音を聴いてみると、もう少し良くなりそうだなということも多いんです。それくらいシビア。──INABA/SALASでの稲葉さんのボーカルは、優れたリズム楽器として機能していることを今回改めて感じました。稲葉:リズムに関してはスティーヴィーがすごく厳しいので(笑)、僕自身、結構ナーバスになるんです。僕の歌は基本的に前ノリになりがちなのでいつも気をつけていますが、INABA/SALASではことさらですね。サラス:INABA/SALASを始めたときのルールとして、シンセベースを必ず使うことと、ダンスできる曲にしたいというのがあって。その頃にビージーズのドキュメンタリー映画を観たんだけど、その中で彼らは「歌詞のために楽曲を変えることはしない。必ずメロディーに歌詞を合わせる」と言っていたんだ。INABA/SALASも1stアルバム『CHUBBY GROOVE』では、そこに重点を置いたからこそ、あのグルーヴが生まれた。当初から全ての歌詞がメロディーにバッチリはまるようにしているし、KOSHIが少しでもメロディーを変えると全体のグルーヴが崩れてしまうから、「出来る限り変えないでほしい」とお願いしているんだよ。──妥協せずにグルーヴを追求するスティーヴィーさんも、それに応える稲葉さんもさすがです。稲葉:今回で3作目なので、だいぶ慣れたというのはありますね。1枚目の時は大変でしたけど(笑)。サラス:KOSHIに泣かれるんじゃないか?と思う時もあったよ(笑)。稲葉:いやいや(笑)。大変さはあるけど、リズムを意識して歌うことはボーカリストとしてすごくいい勉強になるし、得ることが多いので楽しいんですよ。それにメロディーや歌詞ももちろん大事ですけど、サウンドだけで身体が思わず動き出す楽曲に仕上がっていることは、こだわりの結果ですよね。──実績と経験を持っていながら、チャレンジを忘れない姿勢が素敵です。稲葉:お互いに“自分はこういうスタイルだから”といって、それを重ね合わせるだけでは、一緒にやる意味がないですからね。サラス:俺はもともとKOSHIのソロアルバム(2004年発表『Peace Of Mind』収録曲「正面衝突」「ハズムセカイ」)にも参加していて、その時はKOSHIのスタイルに合わせたギターを弾いたし、KOSHIに俺のアルバム(2006年発表『Be What It Is』収録曲「Head On Collision」)にボーカル、コーラス、ブルースハープ、作詞作曲で参加してもらったときは、アルバムに沿ったハープを吹いてもらった。どちらかの意向に沿うことはもう経験したから、お互いの個性を融合させたものをやろうということで、INABA/SALASを始めたわけで。それがルールになっているし、変える気はないよ。──話を『ATOMIC CHIHUAHUA』のボーカルに戻しますが、ボーカルのリズムの良さが光る楽曲に加えて、「EVERYWHERE」や「DRIFT」といったバラードの表現力が圧巻です。「DRIFT」もそうですが、稲葉さんが歌い始めた瞬間、寂寥感のようなものが広がって惹き込まれる感覚を受けました。稲葉:「DRIFT」は最初にデモを聴いたとき、“面白い曲だからやりたいけど、歌は大変かもな。ちょっと苦手かもしれない”と思ったんですよ。もちろん何回も歌い直しましたけど、キーやメロディーの影響もあってか、意外と歌いやすかったんですよね。◆インタビュー【4】へ◆インタビュー【2】へ戻る──サラスさんは『ATOMIC CHIHUAHUA』でも多彩なギターサウンドを披露していますね。サラス:今回のレコーディングでは、B'zのTAK(松本孝弘)がプレゼントしてくれたGibson Custom Shop Tak Matsumoto DC Custom Ebonyをメインで使ったんだよ。あとは、Framus Custom Shop series Idolmakerの僕自身のシグネチャーモデル、それにKOSHIが所有しているビンテージのストラトキャスターも結構使ったね。──シングルコイル搭載ギターのゲイン設定が絶妙で、厚みとキレを併せ持った音になっていますね。サラス:最近はシングルコイル・ピックアップを搭載したギターを弾くことが多いんだ。クラッシュみたいなチャキーン!とした音を出したくてさ。今は80sロックみたいな音を出したいと思わないから。──ギターソロではファズを使われていませんか?サラス:今回のレコーディングでは、いろいろなファズペダルを並べて、その曲に一番合うものを選んで使うという感じだった。たとえば「YOUNG STAR」のリフは、結構ぶっ飛んでいてさ。ギターにトム・シュルツ(G / ボストン)が昔使っていたファズをかけて、すごく小さい4トラックのカセットMTRでデモを録ったんだ。本番レコーディングでも同じギターと同じペダルを使って、あの音を再現しようとしたけど、なぜだかできなくて。だからデモのトラックをそのまま使ったんだ。もう二度とあの音は出せないと思うよ(笑)。稲葉:えっ? ツアーはどうするの(笑)?サラス:分からないけど、まぁなんとかなるんじゃない(笑)?──楽しみにしてます(笑)。そして、今話が出ましたが、INABA/SALASは3月から、8年ぶりとなる全国ツアー<INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello->を行います。稲葉:冒頭に話したように、前回ツアーが中止になっているので、そのときに期待してチケットを買ってくださった皆さんが、もし待っていてくださるなら、それに報いたいなと思います。予定外に新しいアルバムができてしまいましたから(笑)。アルバムができたら、やはりそれをライブで披露したいという気持ちになるので、新曲も楽しんでいただけるといいなと思っています。──『ATOMIC CHIHUAHUA』と前アルバム『Maximum Huavo』を中心としたセットリストになるんでしょうか?稲葉:この間、セットリストを組むために二人でINABA/SALASの楽曲をずっと聴いていたんですけど、「ライブの最初に演奏するのにいい曲と、ラストに演奏するのにいい曲ばかりだな」という話になったんです(笑)。僕たちは基本的に、ノリノリか締め括る曲ばかりだという(笑)。──ですが、自然と気持ちが上がるシーンもあれば、深く惹き込まれるシーンもあるというメリハリの効いたライブになると思います。稲葉:そうですね。INABA/SALAS独特のライブになると思います。サラス:今度のツアーはもうチケットがソールドアウトしていて、ワオッ!と思ったよ。年を取ると心配事が多くなってくるんだ。リッチー・コッツェンとか友人ともよく話すんだけど、ショーが始まる前にステージと客席を隔てるカーテンの隙間から客席を見て、“よかったー、みんな集まってくれてる。ソールドアウトだ”って安心するという(笑)。そういう悪夢とか不安とはINABA/SALASは無縁だよね。余計なことに気を遣わず、ガーン!といけるのが嬉しい。楽しみにしていてほしいな。取材・文◎村上孝之Photo by @ogata_photo◆インタビュー【3】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る