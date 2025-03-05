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BMCV-8073¡¡4,400±ß(4,000±ß¡ÜÀÇ)
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1. YOUNG STAR
2. EVERYWHERE
3. Burning Love
4. DRIFT
5. LIGHTNING
6. ONLY HELLO part1
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3·î22Æü(ÅÚ)¡¡LaLa arena TOKYO-BAY
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3·î26Æü(¿å)¡¡SENDAI GIGS
3·î29Æü(ÅÚ)¡¡²£ÉÍBUNTAI
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Drums¡§Matt Sherrod
Bass¡§Armand Sabal-Lecco¡¡
Keyboards¡§Sam Pomanti
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