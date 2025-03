ボクシング元世界2階級王者の京口紘人(ワタナベジム)が5日、東京都内の所属ジムで公開練習を行った。京口は、3月13日に東京・両国国技館で開催される『U-NEXT BOXING.2』にて、WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ(帝拳ジム)への挑戦を控えており、3階級制覇を目指している。公開練習では、京口が報道陣の前で3ラウンドのスパーリングを行うという異例の内容となった。激しい打ち合いが繰り広げられ、京口の闘志とコンディションの良さがうかがえた 。

これまで19勝(12KO)2敗の戦績を持ち、今回の試合で3階級制覇を狙う一方、王者オラスクアガは8勝(6KO)1敗の戦績で、2度目の防衛戦となっている。試合は3月13日に東京・両国国技館で開催され、『U-NEXT』で独占生配信される。『U-NEXT BOXING』は、これまでの「WHO’S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXT」や「TREASURE BOXING」に加え、日本人選手の世界タイトルマッチを中心に配信する新コンテンツ。帝拳プロモーションの協力のもと、年間を通じて世界戦を届ける注目のプロジェクトとなっている。今大会の注目は、トリプル世界タイトルマッチの実現。世界フライ級のベルトをかけた3大タイトルマッチがラインナップされている。■WBC・WBA世界フライ級タイトルマッチ 寺地拳四朗 vs. ユーリ阿久井政悟フライ級の頂点を争う日本人同士の統一戦がついに実現!絶対王者・寺地と勢いに乗るユーリ阿久井が、フライ級の歴史に名を刻む激闘を繰り広げる。■WBO世界フライ級タイトルマッチ アンソニー・オラスクアガ vs. 京口紘人元WBA世界ライトフライ級王者の京口が、3階級制覇 をかけてオラスクアガに挑む。実力派同士のハイレベルな戦いから目が離せない!■WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ 岩田翔吉 vs. レネ・サンティアゴ昨年、悲願の世界王座を手にした岩田が、初防衛戦に挑む。挑戦者サンティアゴの実力も侮れず、緊張感あふれる一戦となることは間違いない。日本ボクシング界の歴史に刻まれる熱い戦いが待っている。3月13日、両国国技館が世界王者たちの激闘の舞台となる。