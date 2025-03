シンガー・ソングライターのオーイシマサヨシが、きょう5日午後10時に配信されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で、劇場アニメ『グリッドマン ユニバース』の主題歌「uni-verse」を披露する。本楽曲は、自身のワンマンライブだけでなくアニソンフェスを中心に数多く披露され、アニソンファンにはお馴染みのアンセム。誰もが経験したあの頃のヒーローへの憧れや思い出をひとつひとつ繋いで作られた本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなアレンジで、宇宙を想起させる壮大な一発撮りにてパフォーマンスする。■オーイシマサヨシ コメント今回『THE FIRST TAKE』という場所ですけど、僕がずっとアニソン界でやってきた宇宙みたいなのを少しでも届けられたらなと思ってこの「uni-verse」という曲を選曲させていただきました。届け、この想い。