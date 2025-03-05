Âè5»ÒÇ¥¿±¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢¤Ä¤é¤¤°ÁË¤Î¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö19»þ²á¤®¤ë¤È¡Ä¡×¡Ö²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
3·î4Æü¡¢ÀèÆüÂè5»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤é¤¤°ÁË¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢ÄÔ´õÈþ¤ÎÂè5»ÒÇ¥¿±¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿±þ¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤¦Ì¾Á°Ä´¤Ù¤Æ¤ë¤Î¡×
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀä»¿º£¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¾õ¶·¡×¤È¡¢°ÁË¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿ÄÔ¤¬¡¢¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍ¼ÈÓ¤Î¤¿¤á¤ËÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä´Íý¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÄÔ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç19»þ²á¤®¤ë¤È¿©¤ÙÊª¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ªÊ¢¤Ï¶õ¤¯¤Î¤Ë¡¢Á´Éô¤¬ÉÔÌ£¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¡¢Ìë¤Ï¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ÁË¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©»ö¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÔ¤¬¡¢¡Öñ»Ò¤ÎÆ÷¤¤ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Æ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®Ê¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÎäÅà¤Îñ»Ò¤ò¾Æ¤¯¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤¬Êì¤È¤·¤ÆÂº·É¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Î£±¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÉÔÄ´¤ÎÃæ¤Ç¤â¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¤¤ÄÔ¤Á¤ã¤ó½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤«¤â¡×¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£