Rockon Social Clubの成田昭次(Vo)と寺岡呼人(Producer)、青山英樹(Dr)からなるNARITA THOMAS SIMPSONが、横浜、東京、大阪のビルボードライブをめぐるライブツアーを開催する。

本ツアーでは6月30日、7月1日、2日にビルボードライブ横浜、7月7日、8日、9日にビルボードライブ東京、7月15日、16日にビルボードライブ大阪をめぐる。“THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON”を掲げ、彼らの世界観を余すことなく堪能できる、特別なステージを披露するとのことだ。

