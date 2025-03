【Steam Visual Novel Fest】 開催期間:~3月10日まで

PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、セール「Steam Visual Novel Fest」が3月10日まで開催している。

「Steam Visual Novel Fest」ではビジュアルノベルタイトルを対象に、特別価格で販売される。対象タイトルには「Fate/stay night REMASTERED」、「魔法使いの夜」のTYPE-MOON作品や「STEINS;GATE」、「CLANNAD」、「終のステラ」などもラインナップしている。

通常価格:3,500円

セール価格:2,625円(25%オフ)

□Steamの「Fate/stay night REMASTERED」

通常価格:6,600円

セール価格:4,290円(35%オフ)

□Steamの「魔法使いの夜」

通常価格:2,980円

セール価格:894円(70%オフ)

□Steamの「STEINS;GATE」

通常価格:4,900円

セール価格:1,960円(60%オフ)

□Steamの「CLANNAD」

通常価格:1,980円

セール価格:990円(50%オフ)

□Steamの「終のステラ」

After Next Fest, ready to sit down and read? Steam Visual Novel Fest has something from every genre and every style; discounts galore on everything from steampunk mysteries to beach-side romances.



Now until March 10!https://t.co/TDh093PO2v pic.twitter.com/w37xsNZ2W4