エンリケ・イグレシアス、ピットブル、IAMChinoが、新曲「Tamo Bien」を配信リリースした。

今回のコラボレーションは、キューバ系アメリカ人DJのIAMChinoがドミニカ共和国での1年間にわたるソングライティング合宿を経て、活気に溢れるエネルギッシュなトラックを制作したことからスタート。同楽曲を聴いたエンリケは、そのエネルギーとメッセージに魅了され参加を希望したという。さらに、「I Like It」「Messin’ Around」「I’m A Freak」といった数々の楽曲でコラボレーションしてきたピットブルも参加し、ラテンとエレクトロニックサウンドの融合に長けていることで知られるIAMChinoがプロダクションを担当した。

また、同楽曲では3者のタッグによってEDMというジャンルならではの高揚感が体現され、リスナーに前進を促し、役立たなくなったものを置き去ろうと提言するEDMアンセムに。パワフルなリズムに乗せた歌詞では、成長と回復力について〈What was Is no longer needed...what wasn’t to be was never destined to happen(昔のことはもう要らない/そもそも無かったことは、それが運命さ)〉と歌っている。

同楽曲は、アメリカ マイアミの活気ある文化とエネルギーを祝福して作られ、マイアミの“305 Day”を記念して3月5日にリリースされた。アートワークの写真は、エンリケ自身がマイアミ上空を飛行中に撮影し、同楽曲が伝える“自由と高揚感”が捉えられている。

なお同楽曲は、IAMChinoのアップリフティングなメッセージを携えた6曲入りのプロジェクト『Underdogs』にも収録される。

(文=リアルサウンド編集部)