【古馬・注目馬動向】フェブラリーＳ５着のエンペラーワケアは川田将雅騎手との再コンビで黒船賞へ
フェブラリーＳ５着のエンペラーワケアは、川田将雅騎手との再コンビで黒船賞（３月２５日、高知・ダート１４００メートル）へ。
オーシャンＳ２着のペアポルックスは岩田康誠騎手で、高松宮記念（３月３０日、中京・芝１２００メートル）に挑戦する。
東京新聞杯を勝ったウォーターリヒトは、引き続き菅原明良騎手で安田記念（６月８日、東京・芝１６００メートル）へ。
日経新春杯２着のショウナンラプンタ、ダイヤモンドＳ９着のコパノサントスは阪神大賞典（３月２３日、阪神・芝３０００メートル）。
中山記念９着のマテンロウスカイは、マーチＳ（３月３０日、中山・ダート１８００メートル、ハンデ）で砂に初挑戦。鞍上は引き続き横山典弘騎手。
アルデバランＳ２着のモンブランミノルはレグルスＳ（３月２２日、阪神・ダート１８００メートル）。
ターコイズＳ９着のシングザットソングは愛知杯（３月２３日、中京・芝１４００メートル、牝馬限定）。
シルクロードＳ１６着のシロン、僚馬のステラフィオーレは千葉Ｓ（３月２３日、中山・ダート１２００メートル）を予定。
阪急杯１１着のアグリ、セントウルＳ８着のヨシノイースターは引き続き丸山元気騎手で、ともに米子城Ｓ（３月１６日、阪神・芝１２００メートル、ハンデ）へ。カーバンクルＳ１２着のナナオも同Ｓが本線で、除外なら愛知杯へ。
オーシャンＳ１４着のプルパレイはモルガナイトＳ（４月２７日、福島・芝１２００メートル）を予定。