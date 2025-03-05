¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ²á¤®¡×ÆÍÁ³ÎÙ¤ÎÃËÀµÒ¤«¤é¡Ä1¿Í¤Ç¿©»öÃæ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº¤ÏÇÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ï¡ª¡ª¡×¡ÖÏ¢Íí¤·¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×
¡¡¸µBELLRING¾¯½÷¥Ï¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌøÂô¤¢¤ä¤Î¤¬X¤ò¹¹¿·¡£²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¿Í¾ÆÆù¤·¤Æ¤¿¤éÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡×¤È½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë²Ä°¦¤¤¤·¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ1Ëü±ß¤ÈÌ¾»ÉÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¤Æº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ï¡ª¡ª¡×¡ÖÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¤ª¶â¤Ç¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡©Ï¢Íí¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡ÖÏ¢Íí¤·¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë¡Ø¤ª¶âÇÛ¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ËËÜ¿Í¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤Þ¤¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï½÷¤Î¿Í¤ÈÍè¤Æ¤¿¤· ÉáÄÌ½÷¤¬1¿Í¤ÇÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÂç½°¾ÆÆù¡©¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ²¡¹¤È°ì¿Í¾ÆÆù¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡¢Â¿Ê¬¡£¤½¤ì¤«²¿¤«¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¾õ¶·¤ÎÊäÂÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£