LIXILのキッチン用ミネラル浄水栓『Greentap』を使ったポップアップカフェ【グリーンタップカフェ by LIXIL ~ミネラル in ウォーターで楽しむ春のカフェ~】が2025年3月4日~3月9日の期間限定で麻布台ヒルズカフェにオープン。雑味がなくまろやかな味わいの「ミネラル in ウォーター」を贅沢に使用した特別メニューを堪能しながら、毎日の水習慣を見直してみませんか?

LIXILの蛇口にSUNTORYのおいしさがやってきた!

『Greentap』は、LIXILの浄水技術とサントリー食品の美味開発技術から生まれたキッチン用ミネラル浄水栓です。LIXILの浄水カートリッジでろ過した水道水に、サントリー食品が独自開発した植物ミネラルエキスをプラスしたもので、ご家庭の蛇口から雑味がなくまろやかで、冷たくおいしいミネラル in ウォーターが楽しめます。

猛暑が続く近年、こまめな水分補給の重要性が叫ばれる一方で、小学校では「味がしない」「冷えていない」といった理由から水道水を飲まない子どもが増えていることが話題となりました。

健康のため、そして熱中症や災害時などいざというときのために、日頃から家庭において水を飲む習慣をつけておくことが重要です。

キッチン用ミネラル浄水栓『Greentap』はキッズデザイン賞を受賞しています。子育て世帯の「水を飲む習慣づくり」のサポートにもおすすめです。

【グリーンタップカフェ by LIXIL】 麻布台ヒルズで期間限定オープン!

料理のおいしさを引き出す特別メニュー

店舗入り口には、高さ2.4mの壁一面に巨大蛇口が描かれたフォトスポットを設置。店内には、色とりどりの植物や鮮やかな花々が並ぶグリーンウォールが飾られ、ナチュラルで春の温もりを感じる空間が広がります。心地よい緑に包まれた店内で、穏やかなひとときが楽しめます。

【パスタセット】価格: 1,600円(税込)

⚫︎北海あさりのボンゴレ・ビアンコ

鉄やビタミンB12などの栄養素が豊富で春に旬を迎える北海道産あさりを使用。香り高いオイルベースで、凝縮されたあさりの旨みとまろやかなパスタとのハーモニーを楽しめる贅沢な一皿。

<Greentapを使った調理ポイント>

パスタを茹でる際に使用する水とスープのベースとなる昆布出汁を取る水にGreentapのミネラル in ウォーターを使用。ミネラル in ウォーターで茹でるパスタは硬さ、歯切れの良さがアップし、麺そのもののおいしさをひときわ感じることができます。



⚫︎カーリーケールのサラダ

ミネラルが豊富で、スーパーフードとして人気のカーリーケールをたっぷり味わえるサラダ。

⚫︎春野菜のミネストローネ

旬の春野菜をじっくり煮込んで素材本来の旨みと甘みをぎゅっと凝縮させたスープに、香ばしく焼き上げたチーズのクロッカンテを添え、サクッとした食感とコク深い味わいをプラス。

<Greentapを使った調理ポイント>

ミネラル in ウォーターで春野菜を煮出し、素材の旨みと甘みを丁寧に引き出しています。

【リゾットセット】価格: 1,600円(税込)

⚫︎実えんどうのパルミジャーノチーズリゾット

実えんどうのさやから丁寧に抽出した出汁で、イタリア産の熟成米をふっくらと炊き上げ、仕上げにイタリアチーズの王様とも言われるパルミジャーノ・レッジャーノをたっぷりと贅沢に使用。豆類特有のデンプンやたんぱく質・糖質に加え、ミネラル類やビタミンなど栄養素が豊富に含まれた一皿。

<Greentapを使った調理ポイント>

実えんどうのさやから出汁を抽出する際にミネラル in ウォーターを使用。ミネラル in ウォーターで炊いたお米は風味、粘りがやや強くなり、浄水で炊いたお米と比べて美味しさの評価が高いという結果が出ています。(*白米を炊いた際の比較結果)

⚫︎カーリーケールのサラダ

⚫︎春野菜のミネストローネ

【オリジナルドリンク】600~680円(税込)

⚫︎ボタニカルローズモクテル

エルダーフラワーの華やかな甘みと、ローズの優雅な香りが調和したノンアルコールカクテル。

⚫︎クラフトジンジャーエール

クローブやシナモンなどの香り豊かなスパイスと、芳醇な自家製ジンジャーシロップの心地よい刺激の絶妙な調和をお楽しみいただけるジンジャエール。

⚫︎フレッシュハーブティー

爽やかなミントと香り高いローズマリーに、りんごのやさしい香りを添えることで心地よいアクセントをプラスした、すっきりとした味わいのハーブティー。

⚫︎オレンジとレモンのビタミンソーダ

オレンジとレモンのフレッシュな酸味に心地よい炭酸の刺激が広がり、ビタミンカラーの見た目からも爽やかさを感じられる一杯。

<Greentapを使用した調理ポイント>

オリジナルドリンク全てにGreentapのミネラル in ウォーターを使用。ミネラル in ウォーターで作った炭酸水は、細かな泡を形成するため、滑らかなのどごしが特徴です。

SNSフォロー&ハッシュタグ投稿で限定デザートプレゼント

特別メニューのパスタセットもしくはリゾットセットを注文、条件クリアで限定デザートをプレゼント。LIXILの公式SNS(Instagram、X、TikTok)をフォローのうえ、店内のフォトスポットや展示台の蛇口の写真、動画をハッシュタグ#greentapを付けて投稿するとミネラル in ウォーターを使ったオリジナルデザート「クレームダンジュ~キルシュ香るウォーターゼリーと柑橘のグラニテ~」がいただけます。

※ストーリーズ投稿は対象外。

※SNSフォロー、ハッシュタグ投稿の確認のためスタッフにお見せください。

クレームダンジュ~ライム香るウォーターゼリーと柑橘のグラニテ~

フランスアンジュ地方の郷土菓子で、別名「神様のごちそう」とも称されるクレームダンジュの「ふわっ」と、Greentapのミネラル in ウォーターにライムで香り付けしたゼリーのみずみずしさ、グラニテの「シャリッ」が絶妙に融合したハイブリット食感を楽しめる新感覚デザートです。

<Greentapを使用した調理ポイント>

香り付けしたミネラル in ウォーターを使用したゼリー。ひんやりとした口当たりと心地よい食感が広がります。



【グリーンタップカフェ by LIXIL ~ミネラル in ウォーターで楽しむ春のカフェ~】



開催日時:2025年3月4日~3月9日

開催場所:麻布台ヒルズカフェ

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ B1

営業時間:8:00~23:00

一部のメニューとサービスは 11:00~17:00のみの提供

※ミネラル in ウォーターとは、飲用水に植物ミネラルエキスをプラスした水のことです。

※この商品のミネラルとはナトリウムのことです。