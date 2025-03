■歌声を褒められた篠塚が、「ありがとうございます」と丁寧に返事をするシーンも

【動画】timelesz佐藤勝利&新メンバー篠塚大輝レコーディングムービー

timelesz公式Instagramで、佐藤勝利と篠塚大輝の「Rock this Party」レコーディング風景ムービーが公開された。

動画は、上下2分割で佐藤と篠塚がヘッドフォンをつけマイクに向かうシーンからスタート。ニコッとほほ笑む佐藤や、手でリズムをとる篠塚、熱唱する佐藤、“Rock this Party”とライブ感たっぷりに歌う篠塚の様子が収められている。

続けて歌声が入るシーンになると佐藤がヘッドホンをつけ真剣にマイクに向かっている。美声を響かせると、スタッフから「これだね」と声がかかり、佐藤は「おっ!」と嬉しそうな表情を見せる。

続いてキャップを被った篠塚がヘッドホンをつけ、目を閉じてノリノリでマイクに向かう。手でリズムをとりながら熱唱し、スタッフから「今よかったね。最後のやつとか、めちゃくちゃいいんじゃないかな」と褒められ「ありがとうございます」と言う篠塚。

ファンからは「勝利くんいい声」「しのの頑張り伝わる」「大事に聴くね」などといったファンの声が続々と届いている。

timelesz

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/8869/

リリース情報

2025.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rock this Party」

2025.02.28 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Hello! We’re timelesz』