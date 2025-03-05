STARTO¼Ò¡ÖGo!Go!Kids¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìµ´ü¸Â³èÆ°¼«½Í¡¡£Ó£Î£Ó¤ÇµÊ±ìµ¿ÏÇ¡ÖËÜ¿Í¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¡×
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ï£µÆü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ç£ï¡ª£Ç£ï¡ª£ë£é£ä£ó¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûß·¾®½½ÐÒ¡Ê¤Æ¤é¤µ¤ï¡¦¤³¤È¤¦¡á£±£·¡Ë¤ÎÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖÅö¼Ò½êÂ°¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë»ûß·¾®½½ÐÒ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô£Ó£Î£Ó¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤è¤Ó¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£»ûß·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇµÊ±ìµ¿ÏÇ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖËÜ·ï¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¤Á¤Ë»ûß·ËÜ¿Í¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ÀÌó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¼«³Ð¤Î·çÇ¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤âËÜ·ï¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬µ¬Î§¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¶È¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î·ï¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤Ó¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£