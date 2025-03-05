º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¼¡²óOPÀïÀèÈ¯¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¡Ö3¡¦11¡×¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¡¡»Ø´ø´±ÌÀ¸À¡Ö¤ª¤½¤é¤¯1½µ´Ö¸å¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ5²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢Áö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â3²ó¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï6²ó¤ËµÏ¿¤·¤¿99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.8¥¥í¡Ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ï½ÐÎÏÉÔÂ¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤Î·üÇ°¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£µÓ¸÷¤Î²¼¤ÇÈà¤¬´¶¾ð¤ò¤É¤¦À©¸æ¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Èà¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£Ìë¤ÏµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ê¡¢99¥Þ¥¤¥ë¤ò²¿µå¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç²¿µå¤«¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤â¾å¼ê¤ËÀ©¸æ¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤ÏÀèÈ¯¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯1½µ´Ö¸å¤À¤í¤¦¡£¥è¥·¡Ê»³ËÜ¡Ë¤¬·îÍËÆü¤ËÀèÈ¯¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¡¢²ÐÍËÆü¤¬Èà¤ÎÀèÈ¯Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼¡²óÀèÈ¯¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô½Ð¿È¡£2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Éã¡¦¸ùÂÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯37¡Ë¤ÈÁÄÉãÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¡£²È¤âÄÅÇÈ¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ø¤ÎÅ¾µï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ê¤éÆÃÊÌ¤Ê¡Ö3¡¦11¡×¤ÎÆü¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À2023Ç¯WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥Á¥§¥³Àï¤Ç¤â¡Ö3¡¦11¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÂçÁ¥ÅÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÃÏ¸µ¤Ë¿²¶ñ¤ò´óÉÕ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡Ê´óÉÕ¡Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£