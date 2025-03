ウェブブラウザ「Opera」にAIでブラウザを自動操作する機能「Browser Operator」が追加されることが明らかになりました。ユーザーは「○○を2個買って」というように自然な言語で指示することが可能で、AIによる自動操作を中断して途中から自分で操作することもできます。Opera becomes the first major browser with AI-based agentic browsing - Opera Newsroom

https://press.opera.com/2025/03/03/opera-browser-operator-ai-agentics/Browser Operatorはサーバー上の仮想マシンなどを使うわけではなく、ユーザーのPC上で動作しているOperaそのものを自動操作することを特徴としています。Browser Operatorの動作実例は以下の動画で確認できます。Meet Opera's Browser Operator - An AI that can do tasks for you on the web - YouTubeウォルマートのオンラインショップにアクセスした状態でBrowser Operatorに「NIKEのサイズ10の靴下を12足買って」と指示します。すると、「製品を検索して『6足セットの靴下』カートに追加し、購入数を『2』に増やす」という操作が実行されました。ニューカッスル・ユナイテッドFCの公式サイトを開いた状態で「ニューカッスル・ユナイテッドFCの試合のうち、4月に開催されるホームゲームのチケットが2枚欲しい。通常のチケットが入手できない場合はホスピタリティチケットでもOK。中央の席に座りたい。チケット代は250ポンド未満じゃなきゃダメ」という複雑な指示を入力。試合日程の検索からチケットの選択まで正しくこなせました。Booking.comで目的地までの航空券を探すことも可能。さらに、「同じ日に泊まれるホテルも探して」というように1個前の指示に関連する指示にも適切に対応してくれます。Browser Operatorによる自動操作はいつでも中断可能で、途中からユーザーが自分で操作することも可能。また、操作中のスクリーンショット画像や録画などを必要としないため、プライバシーも保護できるそうです。