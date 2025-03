ガールズグループ・IVEのワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」より、ソウルのKSPO DOMEで行われたアンコール公演を収録した『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が、5月16日より全国公開されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人から成るIVE。日本では2022年10月19日にデビューを果たし、デビューシングル「ELEVEN -Japanese ver.-」がオリコンデイリーランキング1位を獲得。同年末には「第73回NHK紅白歌合戦」に出場。2023年2月に開催された日本で初の単独ファンコンサートでは5万7000枚のチケットが即日完売した。

そんなIVEの念願でもあったワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」が、デビューから3年の時を経て実現。計37公演のファイナルが東京ドームで開催され、公演チケットは発売直後10秒で即完売した。本作ではYouTubeで約3億回再生されているヒット曲「LOVE DIVE」「After LIKE」「I AM」など、IVEの多様な音楽スタイルと圧巻のパフォーマンスが存分に体験できる全20曲が収録されている。多彩なヒット曲のパフォーマンスのみならず、この映画でしか聞くことができないメンバーの素顔に迫るインタビューや舞台裏映像も。ティザービジュアルでは、顔こそ見えないものIVEがステージの中心に立ち圧倒的な存在感を放ち、会場へ駆けつけたファンの声援が聞こえてきそうな勢い。華やかなステージ装飾がIVEの世界観とマッチしたビジュアルに仕上がっている。映画『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』は、5月16日より全国公開。