日本のバーテンダー大島 創が世界4位の快挙！Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ 2024 世界大会

サステナブルなラム酒の代名詞「Flor de Cana(フロール・デ・カーニャ)」が主催する「Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ 2024 世界大会」決勝戦が、2025年2月27日にニカラグアの壮大な景観を誇るグラナダのイスレタスで開催されました。

Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ 2024 世界大会

サステナブルなラム酒の代名詞「Flor de Cana(フロール・デ・カーニャ)」が主催する「Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ 2024 世界大会」決勝戦が、2025年2月27日にニカラグアの壮大な景観を誇るグラナダのイスレタスで開催。

この大会は、フロール・デ・カーニャが推進するサステナビリティの理念を具現化し、世界のトップバーテンダーたちが環境に優しい創造的なカクテルを競い合う舞台となりました。

各国の厳しい予選を勝ち抜いた18名が集結し、フロール・デ・カーニャ12年ラムを使用した独創的でサステナブルなカクテルを披露。

単なる技術やカクテルの味、香り、見た目の競い合いにとどまらず、持続可能な素材選びや環境負荷を抑えた製法などの要素が審査され、「世界で最もサステナブルなバーテンダー」の称号をかけた熱戦を繰り広げました。

【日本代表・大島 創が世界4位に輝く快挙!環境に優しいカクテルで世界を魅了】

世界各国のトップバーテンダーが競う「Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ 2024 世界大会」にて、日本代表・大島 創が見事世界4位に輝きました。

約40の国と地域の代表が競い合う本大会では、各国大会を勝ち抜いた精鋭たちが6つの地域大会を経て、世界大会の舞台へ進出。

18名のトップバーテンダーが集うハイレベルな戦いの中、大島氏は独自の技術と創造力を活かした持続可能なカクテル「Re:CANAlization」を披露し、その才能を世界に示しました。

1位シンガポール代表、2位スペイン代表、3位イタリア代表がランクイン。

大島氏は、わずか1ポイント差で3位入賞を逃したものの、世界4位という素晴らしい成績を収め、環境に優しいカクテル作りと技術、会場を盛り上げたプレゼンテーションが高く評価されました。

日本のバーテンダーとして、その実力を世界に証明した瞬間となりました。

ニカラグアにてSCC世界大会に挑む大島氏

【持続可能なカクテルの祭典―世界が注目するエコ・バーテンディング】

「Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ」は、環境に配慮したカクテルを競うグローバルなコンペティションです。

参加バーテンダーたちは、サステナブルな素材や技術を活用し、味わいと環境負荷の低減を両立させた革新的なカクテルを創作。

その創造性やストーリーテリング、技術力、環境意識が総合的に審査されます。

また、本大会の審査には、業界を代表するトッププロフェッショナルが参加。

Danil Nevsky(Bar World 100:2位)、Patrick Pistolesi(Drink Kong 創業者)、Gina Barbachano(Hanky Panky マネージャー - World’s 50 Best Bars)、Marcus Voglrieder(Nobu Restaurant Group ビバレッジ ディレクター)。

彼らは、カクテルの味や香り、ビジュアル、プレゼンテーション、創造性、技術力、そしてサステナブルな取り組みをどれだけ体現しているかといった多角的な視点から評価を行いました。

大島氏のカクテル「Re:CANAlization」

【フロール・デ・カーニャのサステナブル・スピリット】

フロール・デ・カーニャは、カーボンニュートラルとフェアトレード、2つの認証を取得した世界で初めてのラムブランドです。

100%再生可能エネルギーで蒸留され、発酵時に発生するCO2はすべて回収・再利用。

また、これまでに100万本以上の植樹を実施するなど、環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

今回、日本代表として出場した大島 創は、世界の舞台でその卓越した技術と創造力を発揮し、日本のバーテンダーの実力を見事に証明しました。

サステナブルなカクテル文化のさらなる発展と、日本のバーテンダーの可能性を更に広げる機会となったことは間違いありません。

フロール・デ・カーニャによる植樹活動

【Flor de Cana SUSTAINABLE COCKTAIL CHALLENGEとは?】

世界約40の国と地域からトップバーテンダーが集い、“最もサステナブルなバーテンダー”の称号をかけて競い合う、革新的なカクテルコンペティション。

各国大会を勝ち抜いた代表が6つの地域大会を経て、世界大会へと進出。

持続可能なカクテルの最高峰を目指し、環境に優しい技術と創造力を競います。

この大会では、フェアトレード認証やカーボンニュートラル認証を受けた食材の活用、食品廃棄物の削減など、未来を見据えたエコ・バーテンディングが求められます。

世界のトップバーテンダーたちが、サステナビリティをテーマにした独創的なカクテルを披露し、次世代のカクテル文化を切り拓く、まさに“未来を味わう”競技会です。

SUSTAINABLE COCKTAIL CHALLENGE

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本のバーテンダー大島 創が世界4位の快挙!Flor de Cana サステナブル・カクテル・チャレンジ 2024 世界大会 appeared first on Dtimes.