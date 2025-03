◆TOMORROW X TOGETHER、デビュー6周年への思い語る

【モデルプレス=2025/03/05】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)が3月2日〜4日の3日間、ソウルのコラボハウス漢南で実施した「STAR X TOGETHER(スターバイトゥギャザー)」を最後にデビュー6周年を記念するイベント「2025 DREAM WEEK」を終えた。メンバーたちはイベントの最終日でありデビュー記念日でもある3月4日、グローバル推し活プラットフォーム「Weverse」でライブ放送を行い、これまでの思い出を振り返ると共に6周年を迎えた感想と今後について語った。

◆TXT、展示ではメンバーの個性を反映

5人のメンバーは「6周年ということにまだ実感がわかない。夢のような瞬間に出会えたのは、すべてMOA(※TXTファンの呼称)のみなさんのおかげだ。常に感謝の気持ちを忘れず、すべての時間を大切にしながらより一生懸命に頑張っていきたい。僕たちの旅路にいつも一緒にいてほしい」と感想を述べた。続けて「6年間やってきたことや成し遂げたことが多くて嬉しい。過ぎた時間も重要だが、これからの時間もとても重要だと思う。新しいスタートと言えるほど、今年はもっとさまざまな素敵な姿をお見せしたい」と話した。「DREAM WEEK」はTOMORROW X TOGETHERがデビュー日を記念し、世界中のファンと一緒に楽しむイベント。2025年は星をテーマにしてメンバーたちが自らを探求するコンテンツで構成された。率直な話とTMIを盛り込んだ「T:TERVIEW by DREAM WEEK」「2025.txt」「TXT観察日誌」「365.txt」などが特に好評を得た。2〜4日にはそれぞれのメンバーの個性を反映した展示「STAR X TOGETHER」を披露。共感と癒しをテーマにしたSOOBIN(スビン)の「スプソク書店」、ファッションに関心の高いYEONJUN(ヨンジュン)の「YJ FASHION LAB」、BEOMGYU(ボムギュ)の好きな香りに出会える「ESSENCE BY BEOMGYU」、TAEHYUN(テヒョン)の活動的な趣味を反映した「TAEHYUN’s Playground」、サウンドプラットフォームのODEと共に飾ったHUENINGKAI(ヒュニンカ)の試聴空間「LISTENING BY HUENING」まで5人5色の好みがたっぷり盛り込まれた空間となった。デビュー6周年を迎えたTOMORROW X TOGETHERは、3月からワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT : PROMISE>- EP .2」を開催する。7日の韓国仁川から始まる今回のワールドツアーは日本でも神奈川、香川、愛知、福岡、大阪、東京で開催され、MOAのより近くでさまざまなステージを繰り広げる見込みだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】