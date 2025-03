「ロータス」とディーラー業務契約を締結！ヘイゼル

SKY GROUPが運営するヘイゼルは、英国のラグジュアリー・スポーツカーメーカーであるロータスとディーラー業務契約を締結しました。

SKY GROUPが運営するヘイゼルは、ロータス・カーズとのディーラー業務契約の締結を正式に発表しました。

なおショールームは、2025年第三四半期に東京・麻布、横浜・みなとみらいにオープン予定です。

■ロータス・カーズ アジアパシフィック、中東、アフリカ オペレーションズ ダイレクター、カティア・ザビアロバ コメント

「ロータスを代表して、輸入高級車販売の業界で高い評価を誇るリーディングカンパニーであるSKY GROUPとの販売代理店契約締結を発表できることを嬉しく思います。

最高のホスピタリティとお客様一人ひとりのニーズに合わせたサポートで定評のあるSKY GROUPは、ロータスが日本で成長を遂げるための理想的なパートナーです。

1948年のブランド創設以来、『For The Drivers』 を標榜し、クルマを作り続けてきたロータスは、最新ラインアップである、オール・エレクトリック・ハイパーEV 『エメヤ』、 ハイパーSUV 『エレトレ』が、高級車や先進的なモビリティへの関心が強い東京・横浜エリアのお客さまに強く響くものと確信しています。」

■SKY GROUP 常務取締役 茂野 拓 コメント

「今回、SKY GROUPは75年以上の歴史を誇るロータスの正規販売を開始することとなりました。

私たちは、お客さまへロータスの魅力を広く伝え、ドライビングの喜びと卓越したパフォーマンスをお届けします。

ドライバー中心のクルマづくりを追求してきたロータスと、「お客様を世界一幸せにする」 というSKY GROUPの理念との融合により、これまでにない新たなオーナーエクスペリエンスを創造できるものと確信しています。

販売からアフターセールスまで、一貫した高品質なサービスを提供し、ロータスの価値をさらに高めていきます。

今後の展開にぜひご期待ください。」

