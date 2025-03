グランプリはシャンブル茨島店とタオル美術館！第13回「PEANUTS売場づくりコンテスト2024」

「PEANUTS(ピーナッツ)」の日本国内エージェントであるソニー・クリエイティブプロダクツは、第13回となる「PEANUTS売場づくりコンテスト2024」を実施しました。

第13回「PEANUTS売場づくりコンテスト2024」

「PEANUTS(ピーナッツ)」の日本国内エージェントであるソニー・クリエイティブプロダクツは、第13回となる「PEANUTS売場づくりコンテスト2024」を実施。

「PEANUTS売場づくりコンテスト」は、1950年にPEANUTSのコミックの新聞連載が始まった「10月2日」から、全国の専門店、雑貨店、チェーン店などの店舗にPEANUTSの集積売場を設置していただき、その店頭ディスプレイや商品陳列の出来栄えを競っていただくコンテストです。

コミック生誕75周年アニバーサリーのキックオフとなった今回は、コミック生誕75周年を迎えた2025年は過去最大の全国1,600店舗が参加しました。

各審査を経て、グランプリ、準グランプリ、特別賞の3賞9店舗に加え、ライセンシー特別賞として、サンスター文具株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:吉松 幸芳)、スケーター株式会社(本社:奈良県奈良市、代表取締役社長:鴻池 総一郎)、株式会社storyteller(本社:東京都狛江市、代表取締役社長:新堀 健太郎)、株式会社タオル美術館(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:越智 康行)、西川株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長執行役員 COO:菅野 達志)、株式会社マリモクラフト(本社:東京都江東区、代表取締役社長:香取 諭)の6社(五十音順)が選ぶ各1店舗の受賞店舗が決定しました。

なお、来年度もPEANUTS 売場づくりコンテスト2025を実施予定です。

詳細は後日発表しました。

<PEANUTS売場づくりコンテスト2024>

◇テーマ

「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」

◇スケジュール

エントリー締切:2024年7月24日(水)

実施開始 :2024年10月2日(水)より順次開始

レポート締切 :2024年11月6日(水)

一般投票 :2024年11月12日(火)〜2024年12月12日(木)

結果発表 :2025年3月上旬

◇入賞店舗

【グランプリ 2店舗】

●シャンブル 茨島店

シャンブル 茨島店

●タオル美術館

タオル美術館

【準グランプリ 2店舗】

●イオンスタイル 豊田 パンドラハウス

イオンスタイル 豊田 パンドラハウス

●ルートート ギャラリー 横浜ジョイナス店

ルートート ギャラリー 横浜ジョイナス店

【特別賞 5店舗】

●梅田ロフト

梅田ロフト

●CARNIVAL田無店

CARNIVAL田無店

●Kiitosイオンモール甲府昭和店

Kiitosイオンモール甲府昭和店

●パステル八戸店

パステル八戸店

●Peanuts LIFE&TIMES 西宮阪急店/神戸阪急店

Peanuts LIFE&TIMES 西宮阪急店

Peanuts LIFE&TIMES 神戸阪急店

【ライセンシー特別賞(五十音順)】

●サンスター文具株式会社賞

one’s terrace フジグラン神辺店

one’s terrace フジグラン神辺店

●スケーター株式会社賞

シャンブル 長浜FM店

シャンブル 長浜FM店

●株式会社storyteller賞

コトモノマルシェ アミュエスト博多店

コトモノマルシェ アミュエスト博多店

●タオル美術館株式会社賞

タオル美術館 ゆめタウン佐賀店

タオル美術館 ゆめタウン佐賀店

●西川株式会社賞

イオン苫小牧店パンドラハウス

イオン苫小牧店パンドラハウス

●株式会社マリモクラフト賞

コーチャンフォー美しが丘店

コーチャンフォー美しが丘店

◇入賞賞品

*グランプリ 2店舗

スヌーピーのグリーティング

スヌーピーのグリーティング

*準グランプリ 2店舗

特大ぬいぐるみ

*ライセンシー特別賞 各賞各1店舗 コンテスト後の受賞店舗の売場づくり支援

※共通賞品

・PEANUTS公式SNSにて紹介

・ノベルティとしてお使いいただける「売場づくりコンテスト2024」オリジナルペーパーバッグ

オリジナルペーパーバッグ

※デザインは一部変更になる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

