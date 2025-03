【ディズニーキャラクター Nuiパン すごく大きなサンドウィッチクッション プー】 3月5日12時~4月3日23時59分 予約受付 8月~順次発送予定 価格:19,800円 対象年齢:6歳以上

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ディズニーキャラクター Nuiパン すごく大きなサンドウィッチクッション プー」を発売する。価格は19,800円。3月5日12時から同社のECサイト「e組」にて予約受付を開始する。予約期間は4月3日23時59分まで。商品は8月より順次発送予定。

本商品は、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみシリーズ「Character Bakery『Nuiパン』」を大きなサイズのクッションにしたもの。「Character Bakery『Nuiパン』」は、“大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるかな”という着想からタカラトミーアーツが立ち上げたシリーズ企画で、パンのリアルさを追求したデザインや、複数の素材を使用して質感の違いを再現した見た目と触感にこだわった点が特長となっている。

今回発売される「ディズニーキャラクターNuiパンすごく大きなサンドウィッチクッションプー」は、第1弾のラインアップの中から、ふわふわの触感が際立つサンドウィッチのパンをベースに商品化された「ディズニーキャラクターNuiパンぬいぐるみS サンドウィッチプー(以下、ぬいぐるみS サンドウィッチプー)を約125個分の大きさにした巨大なサンドウィッチ型のぬいぐるみクッション。

「ぬいぐるみS サンドウィッチプー」同様、サンドウィッチならではのパンの焦げ目や側面の具材部分は様々な質感の生地を組み合わせることで再現されている。プーのきょとんとした表情と優しい色合いのデザインとなっている。

【ディズニーキャラクターNuiパンすごく大きなサンドウィッチクッションプー】

大きさは「ぬいぐるみS サンドウィッチプー」の約125個分

正面

背面

側面

イメージ

【ディズニーキャラクターNuiパンすごく大きなサンドウィッチクッションプー】

価格:19,800円(税込・送料込)

商品素材:ポリエステル、ポリウレタン

本体サイズ:約61×64×34cm(幅×高さ×厚み)/重さ 約2060g

販売方法:事前申し込みによる受注生産(※1)

申込期間:3月5日12時~4月3日23時59分

商品発送:8月より順次発送予定

(※1)受注生産により生産した分に万が一キャンセルが発生した場合、後日キャンセル分を再販売する可能性がございます。また、今後一部の仕様を変更して再販売する可能性がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品のご注文状況によって予定より早く予約を締め切ることもあります。

※天候不順・配送都合・その他何らかの理由により商品の配送が遅延する場合があります。

※この商品は、当社商品取扱い店舗ではお買い求めいただけません。

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh”worksby A.A.Milneand E.H. Shepard.