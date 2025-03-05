銀一株式会社は、楽天市場「銀一アウトレットストア」でカメラ関連商品の特別セールを3月5日（水）13時00分から開催する。期間は3月27日（木）12時59分まで。

Really Right Stuffのカメラプレート、WANDRDのバックパック、RODE Microphonesのスマートフォン用マイクなど、撮影機材やアクセサリーが通常価格から20～70％OFFとなる。

期間中、日程ごとに異なるブランドの商品が順次公開される。第1弾として3月5日（水）からはRODE MicrophonesとWANDRDの商品が、第2弾の3月14日（金）からはthinkTANKphoto、第3弾の3月21日（金）からはPeak Designの商品が特別価格で販売される。なお、各目玉ブランドの商品ページは指定日時まで非公開となる。

旧型商品や外装に傷や汚れのある商品、店頭展示品なども含まれる。一部商品は店頭でも併売しているため、注文のタイミングによっては在庫切れとなる可能性があるという。

開催期間

2025年3月5日（水）13時00分～3月27日（木）12時59分

一部ブランドのセール開始日

3月5日（水）：RODE Microphones／WANDRD 3月14日（金）：thinkTANKphoto 3月21日（金）：Peak Design