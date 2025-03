新キャラクター「百目鬼 瞳」と「安月 忍草」登場！ポケット麻雀「半周年記念キャンペーン」

ARK GAME LIMITEDは、スマートフォン向け麻雀ゲーム『ポケット麻雀』にて、3月5日から18日まで半周年記念キャンペーンを開催中です。

ポケット麻雀「半周年記念キャンペーン」

ARK GAME LIMITEDは、スマートフォン向け麻雀ゲーム『ポケット麻雀』にて、3月5日から18日まで半周年記念キャンペーンを開催中。

■新ゲームモード「JOKER FIGHT」登場!

半周年記念キャンペーンに先駆けて、2月15日より新ゲームモード「JOKER FIGHT」が実装されています!

「JOKER FIGHT」は、万能牌を使用し、何度もあがれる刺激的なルールとなっています。

万能牌はプレイヤーに1枚ずつ配られ、あがる際に任意の牌として使用可能です。

また、一度あがった後も対局は続き、何度でもあがることができるようになっています。

山がなくなるか、あるいは勝者以外のプレイヤーの点数がなくなるまで続きます。

新感覚の対局となっています。

JOKER FIGHT

■新キャラクターの百目鬼 瞳(CV:優月和香)、安月 忍草(CV:鳥羽優好)が登場!

新キャラクターとして「百目鬼 瞳」と「安月 忍草」が登場します!

「百目鬼 瞳』は期間限定キャラクターとなっていますので、期間内に是非手に入れてください!

・百目鬼 瞳(CV:優月和香)

百目鬼 瞳

・安月 忍草(CV:鳥羽優好)

安月 忍草

■限定キャラクターのリオラが復刻!

リリース時に登場した限定キャラクター「リオラ」が復刻して登場します!まだ手に入れていない人は、この機会に是非手に入れてください!

・リオラ

リオラ

■半周年記念特典、周年記念パックの登場!

周年記念パック

■新感覚麻雀が楽しめる『ポケット麻雀』とは?

【豊富なゲームモード】

クラシックな麻雀を遊べるモードや三元死闘モード、JOKER FIGHTやパチンコモードなど、多彩なゲームモードを遊ぶことができます。

・三元死闘モード

三元死闘モード

三元死闘モードは、索子と字牌の64枚のみ使用して行われる三人麻雀モードです。

新ルールの「客星降臨」の追加もあり、大きなあがり役が飛び交うスリル満点のゲームモードになっています。

・パチンコモード

パチンコモード

パチンコモードでは、シンプルな操作でスリルある挑戦が体験できるようになっています。

豪華な報酬も得られるので、ぜひチャレンジしてみてください!

【個性豊かなキャラクター&豪華声優陣が集結!】

豪華声優陣が演じる個性豊かなキャラクターが多数登場します!キャラクターごとに個性豊かなスタンプや華麗なエフェクトを使用でき、対局をより一層盛り上げてくれます!

キャラクター&豪華声優陣

▼主なキャラクター:CV

さくら :CV 植田佳奈

満、リト :CV 田村睦心

ミモ :CV 斉藤佑圭

神木夏紀 :CV 下屋則子

我妻ダイナ:CV 中原麻衣

我妻アイナ:CV 堀江由衣

【動くスタンプで対局がさらに楽しく!】

キャラクターごとに対局中に使える動くスタンプが実装されています!多彩なスタンプでコミュニケーションを取りながら、対局を盛り上げましょう!

スタンプ

【称号システムによるやりこみ要素も!】

さまざまな条件を満たすことで、称号を獲得することができます!

獲得が難しい称号もありますので、是非全種類コンプリートを目指してください!

称号

『ポケット麻雀』は、従来の麻雀ファンはもちろん、新感覚の麻雀体験を求めるプレイヤーの皆さんにも楽しめる内容となっています!

