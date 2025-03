タカラトミーアーツが展開する、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみシリーズ「Character Bakery『Nuiパン』」

「Character Bakery『Nuiパン』」を大きなサイズのクッションにした「ディズニーキャラクター Nuiパン すごく大きなサンドウィッチクッション プー」の受注生産がスタートしています☆

タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター Nuiパン すごく大きなサンドウィッチクッション プー」

価格:19,800円(税込・送料込)

サイズ:幅 約61cm×高さ 約64cm×厚み 約34cm

重さ 約2060g

対象年齢:6歳以上

販売店舗:タカラトミーアーツ「e組」:https://www.takaratomy-arts.co.jp/egumi/

※タカラトミーアーツ商品取扱い店舗では購入できません

販売方法:事前申し込みによる受注生産

※受注生産により生産した分に万が一キャンセルが発生した場合、後日キャンセル分を再販売する可能性があります。また、今後一部の仕様を変更して再販売する可能性があります

申込期間:2025年3月5日(水)12:00〜4月3日(木)23:59

※商品の注文状況によって予定より早く予約を締め切ることもあります

商品お届け:2025年8月より順次お届け予定

※天候不順・配送都合・その他何らかの理由により商品の配送が遅延する場合があります

“大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるかな”という着想からタカラトミーアーツが立ち上げたシリーズ企画「Character Bakery『Nuiパン』」

パンのリアルさを追求したデザインや、複数の素材を使用して質感の違いを再現した見た目と触感にこだわった点が特長で、発売以来SNSを中心に話題となっています。

2025年2月にシリーズがスタートし、現在第1弾として「ディズニーキャラクター」「ピクサーキャラクター」から22種類が発売されています。

ふっくらかわいいミッキーやエイリアンたち!タカラトミーアーツ ディズニー「Character Bakery『Nuiパン』」 ふっくらかわいいミッキーやエイリアンたち!タカラトミーアーツ ディズニー「Character Bakery『Nuiパン』」 続きを見る

今回発売される「ディズニーキャラクター Nuiパン すごく大きなサンドウィッチクッション プー」は、第1弾のラインナップの中から、ふわふわの触感が際立つサンドウィッチのパンをベースにグッズ化。

「ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS サンドウィッチ プー」を約125個分の大きさにした巨大なサンドウィッチ型のぬいぐるみクッションになります。

「ぬいぐるみS サンドウィッチ プー」同様、サンドウィッチならではのパンの焦げ目や側面の具材部分は様々な質感の生地を組み合わせることで再現され、その姿はまさに大きいサンドウィッチ!

「くまのプーさん」のきょとんとした表情と優しい色合いは室内のインテリアとしても馴染みやすいデザインとなっています。

また、手に持つと沈み込むような柔らかな触感と包まれるようなサイズ感で、抱きついてもよし、お気に入りの場所に置くもよしの存在感ある仕上がりとなっています。

特にパン部分の生地は毛足が柔らかい肌触りのよいものを使用しており、触るだけで気分も“ふわっと”上がるような優しい触り心地です☆

大きなぬいぐるみとしてもクッションとしても楽しめる、お部屋での様々なシーンで一緒にお楽しめるクッション。

2025年4月3日まで受注受付がスタートしている、タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター Nuiパン すごく大きなサンドウィッチクッション プー」の紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post プーさんの大きなサンドウィッチクッション!タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター Nuiパン」 appeared first on Dtimes.