Ä«¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ë£³Î¾ÊÔÀ®Îó¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¡¡´ØÅ´¤¬3/15¥À¥¤¥ä²þÀµ¡Ê°ñ¾ë¸©¼éÃ«»Ô¤Ê¤É¡Ë
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÁáÄ«¤ÈºÇ½ª»þ´ÖÂÓ¤Ë¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×ÁýÈ¯¡¦ÁýÀß¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ï¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×ÁýÈ¯¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤ÎJR¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2025Ç¯3·î¥À¥¤¥ä²þÀµ¡×¤Ï¡¢15Æü¤ÎËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È10Æü¡£ºÇ¶á¤ÏÎó¼ÖÀÜÂ³¤äÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤ë´ÑÅÀ¤Ç¡¢JR¤ÈÆ±»þ¤Ë¥À¥¤¥ä¤ò¸«Ä¾¤¹»äÅ´¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬°ñ¾ë¸©¤Î´ØÅìÅ´Æ»¤À¡£
¼è¼ê¤È²¼´Û¤ò·ë¤Ö¾ïÁíÀþ¡Ê51.1¥¥í¡Ë¤Ï¼è¼ê¤ÇJR¾ïÈØÀþ¡¢¼éÃ«¤Ç¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊTX¡Ë¡¢²¼´Û¤ÇJR¿å¸ÍÀþ¤È¿¿²¬ïÄÆ»¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡£º£²þÀµ¤Î¼çÌÜÅª¤ÏÀÜÂ³³ÆÀþ¤È¤ÎÂÔ¤Á»þ´ÖÄ´À°¤ä¡¢¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿Å¾ËÜ¿ô¤Î¸«Ä¾¤·¡£Æ±Àþ¤ÎÁ°²ó¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ï¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯JR¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿2024Ç¯£³·î¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤Ï£³Î¾ÊÔÀ®Îó¼Ö¤ÎÅÐ¾ì¤«¡£¾ïÁíÀþ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ£´Î¾ÊÔÀ®Îó¼Ö¤â±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸¶Â§£²Î¾¡£º£²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÆüÄ«¥é¥Ã¥·¥å¥Ô¡¼¥¯»þ´ÖÂÓ¤Î£·»þÂæ¡¢¼éÃ«¡Á¿·¼éÃ«´Ö¤ÈÆ±¡Á¿å³¤Æ»´Ö³Æ£±±ýÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î£²Î¾ÊÔÀ®¤Ë£±Î¾Áý·ë¤·¤Æ£³Î¾±¿Å¾¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¼éÃ«¡Á¿·¼éÃ«´Ö±ýÉü¤Ï¡¢ÃÏÊý»äÅ´¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤£±±Ø´Ö¤Îà¥·¥ã¥È¥ëÎó¼Öá¡£¿·¼éÃ«±Ø¶áÎÙ¤Ë¤Ï¾®Ãæ¹â°ì´Ó¤Î»äÎ©¹»¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÐ¹»»þ¤ÏÄÌ³ØÀ¸¤Çº®»¨¤¹¤ë¡£
ÅÚÆüÍËÆü¤ÈµÙÆü¤Ï¡¢¼è¼ê¡Á¼éÃ«¡Á¿å³¤Æ»´Ö¤Ç£·¡Á£¸»þÂæ¡Ê¿å³¤Æ»È¯¡Ë¤È15¡Á16»þÂæ¡Ê¼è¼êÈ¯¡Ë¤ËÎó¼Ö¤òÁýÈ¯¡£¼éÃ«¡Á¿å³¤Æ»´Ö¤È¿å³¤Æ»¡Á²¼ºÊ´Ö¤Ç¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤ò¸½ºß¤ÎÃ±¹Ô¡Ê£±Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤«¤é£²Î¾±¿Å¾¤ËÁý·ë¤·¤ÆÍ¢Á÷ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤¿å³¤Æ»¡Á²¼´Û´Ö¤Ï°ìÉô¸ºÊØ¡£»ÏÈ¯¤ÈºÇ½ª¥À¥¤¥ä¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÖµþÀ®¥¿¥¯¥·¡¼°ñ¾ë¡×¥¹¥¿¡¼¥È
´ØÅ´¤«¤é¤Ï¤â¤¦£±·ï¡¢µþÀ®¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ñ¾ë¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼ÒºÆÊÔ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÀ®¥¿¥¯¥·¡¼ËÌÁê¤È¡¢´ØÅ´»±²¼¤Î´ØÅ´¿å¸Í¥¿¥¯¥·¡¼¡¢´ØÅ´¥Ï¥¤¥ä¡¼¡¢´ØÅ´¥¿¥¯¥·¡¼¤Î£´¼Ò¤òÅý¹ç¡£2025Ç¯£³·î£±ÆüÉÕ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖµþÀ®¥¿¥¯¥·¡¼°ñ¾ë¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£µþÀ®¥¿¥¯¥·¡¼°ñ¾ë¤Ï°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥Ï¥¤¥ä¡¼161Âæ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸