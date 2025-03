協定世界時の2025年3月2日8時34分(日本時間の17時34分)に、アメリカの宇宙企業であるFirefly Aerospaceの月着陸機「ブルーゴースト」が月面への軟着陸を成功させ、民間機としては2例目の快挙を成し遂げました。Firefly Aerospaceは2025年3月5日、ブルーゴーストが月面に着陸する瞬間までの約3分間をまとめた動画を公開しました。Blue Ghost Mission 1 - Firefly Aerospace

Watch Firefly land on the Moon! After identifying surface hazards and selecting a safe landing site, #BlueGhost landed directly over the target in Mare Crisium. A historic moment on March 2 we'll never forget. We have Moon dust on our boots! #BGM1 pic.twitter.com/02DQJzn0hL— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 4, 2025

次は月!



2025年6月6日(金)午前4時24分(日本時間)にRESILIENCEランダーの月面着陸に設定しました!着陸予定地点は氷の海(Mare Frigoris)の中央付近です。現時点でバックアップとする着陸地点候補は3か所あり、各地点で着陸日及び時間帯が異なります。

#ispace #HAKUTO_R #VentureMoon… pic.twitter.com/GxSxUtgZHW— ispace_HAKUTO-R (@ispace_HAKUTO_R) March 4, 2025

https://fireflyspace.com/missions/blue-ghost-mission-1/Touch down on the moon with private Blue Ghost lander in this amazing video | Spacehttps://www.space.com/the-universe/moon/touch-down-on-the-moon-with-private-blue-ghost-lander-in-this-amazing-videoブルーゴーストがスラスターを噴射して月のちりを巻き上げる様子や、ブルーゴーストが月面から地球を見た映像などは、以下から見ることができます。真っ暗な月の空には地球が浮かんでいます。月面着陸に向けて減速していたブルーゴーストが、姿勢制御して機体を月面に対して水平にしました。穴だらけの月面が徐々に近づいてきます。月の地平線です。いよいよ着陸の瞬間が迫ってくると、ブルーゴーストの影が月面に落ちるのが見えてきました。ブルーゴーストがさらに降下し、月のちりを巻き上げます。小さな衝撃で機体が揺れた後、無事ブルーゴーストが着陸を果たしました。土煙が落ち着くと、ブルーゴーストの機影や月から見た地球がはっきりと見えます。着陸成功を喜ぶ管制室のスタッフたち。ムービーは月の日の出で締めくくられます。ブルーゴーストのミッションは、NASAの科学機器を民間の月着陸船に搭載させる「商業月面輸送サービス(CLPS)」の一環で、最終目標は2度目の有人月面着陸を目指す「アルテミス計画」に先立ち、費用対効果の高いデータ収集を行うことです。機体の高さは2メートル、幅は3.5メートルで、名前はアメリカに生息するホタルの一種「青い幽霊ボタル(Phausis reticulata)」にちなんで名付けられたものだとのこと。NASAが託した10基の科学実験装置を携えたブルーゴーストは、日本の宇宙ベンチャー・ispaceの月面着陸機「レジリエンス」とともに、2025年1月15日にSpaceXのファルコン9ロケットで地球から旅立ちました。月の危難の海への着陸を果たしたブルーゴーストは今後、月での1日間、つまり地球での約2週間にわたってミッションを遂行し、太陽が沈んでソーラーパネルによる発電が停止するまで活動します。3月14日には地球が月の地平線上で太陽を遮る皆既日食の高解像度画像を撮影する予定があるほか、3月16日には月の日没を撮影し、太陽の影響で月のちりが浮遊する神秘的な光景を写真に収める計画となっているなど、特にミッション最後の数日間は多くの人にとって印象深いものになる見通しです。月には民間宇宙探査の波が押し寄せており、2024年に史上初の民間月面着陸を成功させたIntuitive Machinesは計画が順調に進めば3月6日にも月の南極付近に2機目の月面着陸機「アテナ」を着陸させる予定です。また、ブルーゴーストと一緒に打ち上げられたレジリエンスは6月6日に月の氷の海に着陸すると、ispaceは発表しています。